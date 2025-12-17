  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد ریالی در بندرعباس کشف شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری محکوم متواری به اتهام کلاهبرداری به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد ریال، در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی صدور دستور قضائی از دادگاه کیفری مرکز استان مبنی بر جلب کیفری محکوم متواری با هویت مشخص، که به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و اراضی ملی به ارزش بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال و با شکایت متعدد اشخاص حقیقی و نماینده حقوقی سازمان منابع طبیعی تحت تعقیب قرار داشت، بررسی و پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم از حدود دو سال پیش متواری بوده و در این مدت با تغییر مکرر مخفیگاه خود تلاش داشته از چنگ قانون بگریزد، با این حال، تیم‌های اطلاعاتی و تخصصی پلیس آگاهی طی چندین روز رصد میدانی، اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند سرانجام محل اختفای وی را در یکی از محلات شهر بندرعباس شناسایی کنند.

سردار جاویدان ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با تشکیل تیم عملیاتی پس از هماهنگی با مرجع قضائی و اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه، در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه وی را دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و تشکیل پرونده اولیه، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شد.

سردار جاویدان در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های کارشناسان و کارآگاهان پلیس آگاهی، تأکید کرد: رویکرد قاطع پلیس در مقابله با جرایم مالی و زمین‌خواری، بر پایه صیانت از حقوق عمومی، حفظ بیت‌المال و تأمین امنیت اقتصادی جامعه است و هیچ فرد متخلفی از چنگال قانون مصون نخواهد ماند.

