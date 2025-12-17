کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد ریالی در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی صدور دستور قضائی از دادگاه کیفری مرکز استان مبنی بر جلب کیفری محکوم متواری با هویت مشخص، که به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و اراضی ملی به ارزش بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال و با شکایت متعدد اشخاص حقیقی و نماینده حقوقی سازمان منابع طبیعی تحت تعقیب قرار داشت، بررسی و پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم از حدود دو سال پیش متواری بوده و در این مدت با تغییر مکرر مخفیگاه خود تلاش داشته از چنگ قانون بگریزد، با این حال، تیم‌های اطلاعاتی و تخصصی پلیس آگاهی طی چندین روز رصد میدانی، اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند سرانجام محل اختفای وی را در یکی از محلات شهر بندرعباس شناسایی کنند.

سردار جاویدان ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با تشکیل تیم عملیاتی پس از هماهنگی با مرجع قضائی و اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه، در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه وی را دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و تشکیل پرونده اولیه، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شد.

سردار جاویدان در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های کارشناسان و کارآگاهان پلیس آگاهی، تأکید کرد: رویکرد قاطع پلیس در مقابله با جرایم مالی و زمین‌خواری، بر پایه صیانت از حقوق عمومی، حفظ بیت‌المال و تأمین امنیت اقتصادی جامعه است و هیچ فرد متخلفی از چنگال قانون مصون نخواهد ماند.