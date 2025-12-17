حسن زاده: ۵۵ گروه عملیاتی در حال امدادرسانی به متاثرین از سیلاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده در بخش ویژه خبری مرکز خلیج فارس افزود: به خانوادههایی که منازل مسکونی آنها نیز آسیب دیده پتو، موکت و لباس گرم توزیع شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: در این مدت ۹ خانواده در شهرستانهای قشم و میناب هم اسکان موقت و اضطراری شدند.
حسن زاده گفت: با کمک نیروهای هلال احمر استان ۶۱ کمک رسانی، در جادهها صورت گرفته است.
وی با اشاره به طغیان رودخانههای فصلی افزود: از ابتدای ورود سامانه بارشی به استان ۴۳ محور هم بسته شد که از این شمار اکنون ۲۸ راه فرعی بازگشایی شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: محورهای اصلی هرمزگان برای رفت و آمد شهروندان برقرار است.
حسن زاده افزود: هم اکنون برق ۶۵ روستای شهرستان قشم بعلت خسارت به خطوط فشار قوی قطع است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با دستور استاندار هرمزگان و با همکاری شرکت توزیع و برق منطقهای هرمزگان، برق این مناطق تا ۵ ساعت دیگر وصل میشود.
حسن زاده با اشاره به اینکه شرایط آب استان در حال پایدار است افزود: دو حادثه فرو نشست در چهار راه نخل ناخدا و کوی فرهنگیان بندرعباس هم رخ داده است که نیروهای امدادی در حال مرمت هستند.
وی گفت: ۲۰۶ نقطه از شهرهای هرمزگان دچار آبگرفتگی شد که با کمک نیروهای هلال احمر و شهرداری تخلیه شده و تاکنون هیچ گونه خسارتی گزارش نشده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: با دستور استاندار هرمزگان آرد نانوایان استان تأمین شده است و برای عرضه نکردن نان هیچ عذری از آنان قابل قبول نیست.
حسن زاده توصیه کرد شهروندان با ورود سامانه جدید بارشی از قرار گیری در کنار رودخانههای فصلی و روان آبها جلوگیری کنند.
وی همچنین به رسوب گیری و کنترل آب پشت سدها اشاره کرد و گفت: شهروندان از قرار گیری کنار سدها هم خودداری کنند.
نظر شما