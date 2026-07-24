به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس، یک تیر برق دچار شکستگی شده و پارگی سیم برق نیز در محل حادثه رخ داده است.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی و نیروهای شرکت توزیع نیروی برق در محل حاضر شده‌اند و عملیات ایمن‌سازی، رفع خطر و ترمیم شبکه برق با سرعت در حال انجام است.

حسن‌زاده با بیان اینکه روند بازسازی شبکه برق در حال انجام است، گفت: پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا یک ساعت آینده برق مناطق آسیب‌دیده مجدداً وصل شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از شهروندان خواست تا پایان عملیات، از نزدیک شدن به تجهیزات و سیم‌های آسیب‌دیده خودداری کرده و با عوامل عملیاتی همکاری کنند.