به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپهاللهاکبر بندرعباس، یک تیر برق دچار شکستگی شده و پارگی سیم برق نیز در محل حادثه رخ داده است.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای عملیاتی و نیروهای شرکت توزیع نیروی برق در محل حاضر شدهاند و عملیات ایمنسازی، رفع خطر و ترمیم شبکه برق با سرعت در حال انجام است.
حسنزاده با بیان اینکه روند بازسازی شبکه برق در حال انجام است، گفت: پیشبینی میشود حداکثر تا یک ساعت آینده برق مناطق آسیبدیده مجدداً وصل شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از شهروندان خواست تا پایان عملیات، از نزدیک شدن به تجهیزات و سیمهای آسیبدیده خودداری کرده و با عوامل عملیاتی همکاری کنند.
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