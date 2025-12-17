رحمانی: تامین اقلام اساسی در آستانه شب یلدا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید در قبال شرایط موجود مسئولیت‌پذیر باشند، افزود: با توجه به نزدیک شدن شب یلدا، تأمین به‌موقع نیاز مردم ضروری بوده و باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان بدون مشکل بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نمایندگان واحدهای تولیدی در مدیریت صحیح بازار نقش فعال‌تری ایفا کنند، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناسب، نه‌تنها قادر است نیازهای خود در حوزه اقلام اساسی را تأمین کند، بلکه می‌تواند در تأمین این اقلام برای سایر استان‌ها نیز نقش‌آفرین باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی به فرارسیدن شب یلدا نیز اشاره کرده و افزود: اقلام مورد نیاز باید به‌موقع تأمین و وارد استان شده و در بازار توزیع شود تا مردم با کمبود یا افزایش قیمت مواجه نشوند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه برخی از شهروندان توان خرید کافی ندارند، اضافه کرد: مدیریت صحیح بازار می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از این اقشار داشته باشد.

وی افزود: آذربایجان‌غربی باید به‌عنوان مبدا ارسال اقلام اساسی مطرح باشد و ضمن رفع نیازهای داخلی، به استان‌های دیگر نیز کمک کند.

بازدید میدانی استاندار آذربایجان‌غربی از بازار ارومیه

همچنین عصر چهارشنبه استاندار آذربایجان‌غربی، به‌همراه جمعی از مسئولان استانی با حضور در بازار عمده‌فروشان مرغ و بازار تاریخی ارومیه، وضعیت عرضه و قیمت کالاهای اساسی را به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با کسبه و شهروندان، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفته و بر ضرورت نظارت مستمر، کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان منصف تأکید کرد.

رحمانی با اشاره به اهمیت مدیریت بازار در ایام پایانی سال، گفت: ساماندهی بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است تا از هرگونه نوسان غیرمنطقی قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری شود.

وی همچنین خواستار تشدید نظارت‌ها، مقابله با سودجویی و احتکار و تسریع در رسیدگی به مطالبات بازاریان شده و افزود: تأمین آرامش بازار و رضایت عمومی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.