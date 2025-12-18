قیمت مصوب انار شب یلدا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران؛ سعید سالاری گفت: طبق نرخ نامه مصوب میوههای پر مصرف شب یلدا هر کیلوگرم انار ۱۰۵ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: همچنین قیمت هر کیلوگرم خرمالو ۱۰۵ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم ازگیل نیز ۸۷ هزار تومان خواهد بود.
معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم هندوانه بالای ۳ کیلو نیز ۳۵ هزار تومان مصوب شده است.
وی بیان کرد: قیمت این ۴ میوه بر اساس نرخ نامه مصوب میوههای شب یلدا در تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران اجرا میشود.
سعید سالاری یادآور شد: دلیل تأخیر در اعلام نرخ نامه میوههای پر مصرف شب یلدا این بود که با اعلام زود هنگام قیمت این محصولات توسط دلالان بالا میرفت و امکان خرید را از شهروندان میگرفت.
وی تاکید کرد: در قیمت آجیل شب یلدا طبق نرخنامهای که قبلاً اعلام شده تغییری صورت نگرفته است. آجیل شیرین با باسلوق هر کیلوگرم ۶۶۶ هزار تومان، آجیل شیرین بدون باسلوق هر کیلوگرم ۷۵۲ هزار تومان و هر کیلوگرم آجیل ۴ مغز یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در میادین و بازارهای میوه و ترهبار عرضه میشود.
به گفته معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران؛ نرخ نامه میوههای شب یلدا از امروز ۵ شنبه ۲۷ آذرماه در میادین و بازارهای میوه و ترهبار اجرایی شده و شهروندان با مراجعه به این مراکز میتوانند میوه شب یلدای خود را تهیه کنند.
