بختیاری‌زاده: قیمت و کیفیت میوه در همه میادین تره بار تهران یکسان است

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران قیمت و کیفیت میوه و همه اقلام در همه میادین میوه و تره بار تهران یکسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر یکسان بودن استانداردها و قیمت‌ها در تمامی میادین پایتخت از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، گفت: در حال حاضر انار با قیمت ۸۷ هزار تومان و کیفیت مطلوب در همه میادین عرضه می‌شود و این قیمت به طور میانگین حدود ۶۰ درصد پایین‌تر از سطح شهر است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اظهار کرد: سازمان میادین میوه و تره‌بار، چارچوب کیفیتی و قیمت‌گذاری واحدی را در تمامی بازارهای خود حاکم کرده است.

