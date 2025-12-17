به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه بهسازی پایانه معین با رویکرد ارتقای ایمنی، ساماندهی تردد و بهبود منظر شهری در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: عملیات بازسازی پایانه معین آغاز شده و در همین راستا، طراحی گشت‌گاه و توسعه فضای سبز این پایانه در حال انجام است.

وی افزود: تعویض کف‌پوش، اجرای روکش آسفالت و روکش بتنی، مسقف‌سازی پایانه و همچنین طراحی مسیرهای مجزای تردد تاکسی، اتوبوس و عابران پیاده از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش نظم، ایمنی و رفاه شهروندان در پایانه معین اجرایی می‌شود.

قمی در ادامه به سایر اقدامات ترافیکی منطقه اشاره کرد و گفت: عملیات اصلاح هندسی و روان‌سازی تردد خودروها در خیابان‌های خوش و یاران در حال انجام است و احداث رفیوژ سبز در خیابان جمهوری اسلامی نیز با هدف ارتقای کیفیت محیطی و ایمنی ترافیکی با جدیت ادامه دارد.

شهردار منطقه ۱۱ در پایان تأکید کرد: این پروژه‌ها در راستای بهبود جریان عبور و مرور، کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه اجرا می‌شود و مدیریت شهری با تمام توان، اجرای دقیق و به‌موقع آن‌ها را دنبال می‌کند.

