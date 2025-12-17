به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملک‌زاده‌فرد عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در اردبیل که در فرهنگسرای بانوان اردبیل با اشاره به رویکرد خانواده‌محور جشنواره اظهار کرد: مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره قصه‌گویی با حضور کودکان در کنار خانواده‌ها برگزار شد و شاهد قصه‌گویی فرزندان در کنار پدران و مادران بودیم؛ اتفاقی که در شرایط اجتماعی امروز موجب تقویت پیوند عاطفی میان والدین و فرزندان می‌شود.

وی حضور پرشور کودکان و نوجوانان و همراهی صمیمانه والدین را بخش شیرین این جشنواره دانست و افزود: قصه‌گویی هرگز کهنه نمی‌شود و کودک و بزرگسال هیچ‌گاه از شنیدن قصه خسته نخواهند شد.

مدیرکل کانون استان اردبیل با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان اظهار کرد: در این دوره هزار و ۷۸ نفر در سامانه جشنواره ثبت‌نام کردند که شامل ۱۴۴ بزرگسال، ۴۴۱ کودک، ۴۷۳ نوجوان و ۲۰ نفر در بخش پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بود. پس از پایش اولیه آثار، ۷۲ قصه‌گو به مرحله استانی راه یافتند و به رقابت پرداختند.

ملک‌زاده فرد با بیان اینکه سرمایه‌گذاری فرهنگی، تضمین‌کننده آینده فرزندان است، افزود: حضور هر کودک در برنامه‌های فرهنگی، او را از آسیب‌های اجتماعی دور می‌کند و اگر دستگاه‌ها همراهی داشته باشند، می‌توان اقدامات مؤثر و گسترده‌ای برای کودکان انجام داد.

وی در ادامه با قدردانی از حامیان این دوره از جشنواره تصریح کرد: ادارات کل آموزش‌وپرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرماندهی انتظامی استان، شرکت توزیع نیروی برق، کانون‌های خدمت رضوی استان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل، به‌عنوان حامیان و همراهان جشنواره همراه ما بودند و نقش مؤثری در برگزاری هرچه بهتر این رویداد فرهنگی داشتند.

سردار غلام‌عسگر کریمیان، مدیر کانون‌های خدمت رضوی نیز با تأکید بر نقش کودکان و نوجوانان در آینده کشور گفت: سال‌ها پیش به ما می‌گفتند شما آینده‌سازان این مملکت هستید و آن روز شاید این جمله برایمان ساده یا حتی خنده‌دار بود، اما امروز می‌بینیم همان نسل در جایگاه‌های مختلف مدیریتی، اجرایی و تخصصی کشور مشغول خدمت است و امور مملکت به دست همان کودکان دیروز اداره می‌شود.

وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی نقش تعیین‌کننده‌ای در ساخت آینده کشور دارند، افزود: اگر می‌خواهیم فردای بهتری داشته باشیم، باید امروز برای کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی کنیم. تربیت صحیح، آموزش درست، تقویت شجاعت، مسئولیت‌پذیری، اخلاق‌مداری و نهادینه‌سازی هنجارهای اجتماعی در سنین کودکی، موفقیت نسل آینده و توسعه کشور را تضمین می‌کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در حوزه کودک و نوجوان، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: اگر امروز برای امور فرهنگی خرج کنیم، فردا جامعه‌ای سالم‌تر، آگاه‌تر و مسئولیت‌پذیرتر خواهیم داشت.

کریمیان با قدردانی از تلاش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ظرفیت‌های این مجموعه بسیار بالاست اما هنوز آن‌گونه که باید برای برنامه‌ریزان فرهنگی و مسئولان شناخته نشده است. کانون پرورش فکری می‌تواند بازوی توانمند فرهنگی برای دستگاه‌ها باشد و باید از برنامه‌ها، جشنواره‌ها و فراخوان‌های آن به‌صورت جدی استفاده شود.

وی ادامه داد: کانون نباید در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، دغدغه تأمین منابع داشته باشد، بلکه باید بر تولید محتوای غنی، اثرگذار و عمیق متمرکز باشد؛ چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ریشه در مسائل فرهنگی دارد و با تقویت فرهنگ می‌توان بسیاری از این چالش‌ها را برطرف کرد.

کریمیان تاکید کرد: آگاهی و بصیرت مسئولان و حمایت همه‌جانبه از مجموعه‌های فرهنگی، به‌ویژه نهادهایی که در حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، ضروری است.

در بخش دیگری از این مراسم، رویاالله‌قلی‌پور، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اردبیل نیز، با اشاره به مشارکت این شرکت در جشنواره قصه‌گویی گفت: اقدامات فرهنگی مانند این جشنواره، زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت مصرف انرژی است و می‌تواند نسل آینده را نسبت به مصرف صحیح آگاه کند.

وی افزود: برق کالایی ارزشمند است که با صرف هزینه‌ها و تلاش‌های فراوان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و ناترازی آن می‌تواند برای صنعت و تولید مشکل‌ساز شود؛ از این رو آموزش مدیریت مصرف از سنین کودکی اهمیت زیادی دارد.

تجلیل از احمد پروستان پیشکسوت هنرمند، اجرای سرود، اجرای موسیقی، اجرای قصه‌نمایش و قصه‌گویی از دیگر برنامه‌های این آیین بود و در ادامه، از قصه‌گویان برگزیده مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان اردبیل با اهدای لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است با پایان این رویداد فرهنگی، ۲۵ قصه‌گو برای رقابت در مرحله کشوری به دبیرخانه جشنواره معرفی شدند.