۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

سردار دارابی: پرورش فکری زیربنای هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه است

سنندج- جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان، گفت: پرورش مقدم بر آموزش است و اگر تربیت اخلاقی و فرهنگی نباشد، حتی بالاترین سطح آموزش هم می‌تواند به آسیب اجتماعی منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار لطف‌الله دارابی صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در سنندج، با اشاره به نقش اثرگذار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تربیت نسل‌ها اظهار کرد: بسیاری از مفاهیمی که امروز با عناوین تخصصی مطرح می‌شود، در گذشته از طریق کتاب، قصه و فیلم‌های ساده اما عمیق به کودکان آموزش داده می‌شد و همین روش‌ها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگی را در جامعه نهادینه می‌کرد.

وی با بیان اینکه پرورش همواره بر آموزش تقدم دارد، افزود: هرچند علم در دین اسلام جایگاه والایی دارد و نخستین آیه نازل‌شده بر پیامبر اسلام با فرمان «اقرأ» آغاز می‌شود، اما در کنار علم، تقوا نیز ملاک برتری انسان‌هاست.

وی تصریح کرد: آموزشی که بدون تربیت و پرورش صحیح باشد، نه‌تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند به انحراف و آسیب منجر شود.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان با تأکید بر اینکه نام‌گذاری «کانون پرورش فکری» انتخابی دقیق و هوشمندانه است، تصریح کرد: ابتدا باید انسان ساخته شود و سپس آموزش ببیند؛ چراکه حتی بالاترین مدارج علمی، بدون پرورش درست، ممکن است فرد را از مسیر صحیح جامعه و ارزش‌های دینی و ملی دور کند.

سردار دارابی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش مادران در تربیت فرزندان و تأثیر عاطفی برخی بخش‌های اجراشده در جشنواره، یاد و خاطره مادران را گرامی داشت و از دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: چنین برنامه‌هایی می‌تواند پیوند عمیق‌تری میان فرهنگ، تربیت و آموزش ایجاد کرده و در تقویت هویت اجتماعی نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.

