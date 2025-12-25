سردار دارابی: پرورش فکری زیربنای هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار لطفالله دارابی صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه جشنواره بینالمللی قصهگویی در سنندج، با اشاره به نقش اثرگذار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تربیت نسلها اظهار کرد: بسیاری از مفاهیمی که امروز با عناوین تخصصی مطرح میشود، در گذشته از طریق کتاب، قصه و فیلمهای ساده اما عمیق به کودکان آموزش داده میشد و همین روشها، مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگی را در جامعه نهادینه میکرد.
وی با بیان اینکه پرورش همواره بر آموزش تقدم دارد، افزود: هرچند علم در دین اسلام جایگاه والایی دارد و نخستین آیه نازلشده بر پیامبر اسلام با فرمان «اقرأ» آغاز میشود، اما در کنار علم، تقوا نیز ملاک برتری انسانهاست.
وی تصریح کرد: آموزشی که بدون تربیت و پرورش صحیح باشد، نهتنها مفید نیست، بلکه میتواند به انحراف و آسیب منجر شود.
جانشین فرمانده انتظامی کردستان با تأکید بر اینکه نامگذاری «کانون پرورش فکری» انتخابی دقیق و هوشمندانه است، تصریح کرد: ابتدا باید انسان ساخته شود و سپس آموزش ببیند؛ چراکه حتی بالاترین مدارج علمی، بدون پرورش درست، ممکن است فرد را از مسیر صحیح جامعه و ارزشهای دینی و ملی دور کند.
سردار دارابی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش مادران در تربیت فرزندان و تأثیر عاطفی برخی بخشهای اجراشده در جشنواره، یاد و خاطره مادران را گرامی داشت و از دستاندرکاران این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: چنین برنامههایی میتواند پیوند عمیقتری میان فرهنگ، تربیت و آموزش ایجاد کرده و در تقویت هویت اجتماعی نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.
