کودکان اردبیلی پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی را جشن گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، کودکان و نوجوانان عضو مراکز کانون اردبیل با گردهمایی خود در مرکز فرهنگی هنری شماره ۵ کانون این شهر، همراه با والدین و مربیان کانون با مشاهده تصاویر زنده از پرتاب ماهوارهها، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند و با فریاد «ایران مقتدر» و همخوانی سرود «ای ایران»، این دستاورد ملی را جشن گرفتند.
آروین، رادین و رایان شیخی، سه قلوهای ۹ ساله عضو مرکز شماره دو کانون اردبیل در حاشیه این مراسم، با ابراز خوشحالی گفتند: افتخار میکنیم که پرچم کشورمان در میان دارندگان فناوری پیشرفته فضایی میدرخشد.
ترنم صادقی، عضو مرکز شماره پنج کانون اردبیل نیز اظهار کرد: میخواهم با ادامه تحصیل، در آینده بهعنوان یک دانشمند ایرانی مسیر پیشرفت فناوری فضایی را دنبال کنم.
ملیحه ملکزادهفرد، مدیرکل کانون استان اردبیل هم با تأکید بر جایگاه علمی ایران گفت: کشورمان از گذشته تاکنون سرزمین دانشمندان و متفکران بزرگ بوده و فرآیند دانشآفرینی در این سرزمین از قرنها پیش آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این کودکان و نوجوانان هستند که این مسیر را ادامه داده و در آینده ارتقا خواهند داد، افزود: تماشای جلوهای دیگر از اقتدار علمی ایران در برنامه امروز برای اعضای کانون الهامبخش بود و انشاءالله انگیزهای باشد برای ادامه کسب موفقیتها و عزتآفرینیها، چراکه کودکان و نوجوانان امروز آیندهسازان واقعی کشور هستند.
پیش از آغاز مراسم، اعضا کانون در کارگاه ساخت موشک شرکت کرده و نمونههای مختلفی از موشکهای مقوایی را طراحی و ساختند. همچنین معرفی کتاب، آموزش اهمیت و کاربردهای ماهواره و تشریح توانمندیهای ایران در حوزه فناوری فضایی از دیگر بخشهای برنامه بود.
گفتنی است شبکه استانی سبلان نیز ضمن پخش مستقیم پرتاب ماهوارههای ایرانی، لحظات شادی و جشن اعضای کانون را بهصورت زنده منعکس کرد.
