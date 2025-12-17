  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

تثبیت قطعی مالکیت شهرداری تهران بر ملکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان

تثبیت قطعی مالکیت شهرداری تهران بر ملکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از صدور رای قطعی دیوان عالی کشور در تثبیت نهایی مالکیت شهرداری بر املاکی در محدوده منطقه ۱۰ به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز حقوقی شهرداری تهران، در سنوات گذشته، شهرداری نسبت به خرید و تملک املاک موضوع پرونده اقدام کرده بود، ولیکن پس از گذشت ۱۲ سال، املاک مزبور به موجب رأی مرجع قضائی به مالک اولیه مسترد گردیده بود.

مقداد محتشم آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر افزود: با طرح موضوع در مراجع قضائی و صدور دستور ریاست قوه قضائیه پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع و نهایتاً به موجب رأی صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، مالکیت شهرداری بر املاک یاد شده مستقر و تثبیت گردید و از تضییع حقوق عمومی جلوگیری به عمل آمد.

محتشم آرا در پایان ضمن قدردانی از تلاش، تعهد و تخصص حقوقی مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی و اداره حقوقی منطقه ده شهرداری تهران، با اشاره به اهمیت مالی این پرونده افزود: ارزش ریالی املاک موضوع این پرونده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که صدور این رأی، نقش به سزایی در صیانت از بیت المال و منابع عمومی شهر ایفا کرد.

کد خبر 6693283
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها