نشست مشترک پلیس راهور و شهرداری تهران برای طرح استقبال از مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تمهیدات نیمه اول مهرماه از تشکیل جلسه ستاد استقبال از مهر به صورت ستادی در حوزه مشترک حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس و سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط که در این حوزه برگزار می‌شود؛ خبر داد.

سردار موسوی پور بیان داشت: اما به جهت اینکه اجرای بهتری در روز اول مهر ماه در کف خیابان داشته باشیم؛ جلسه‌ای با حضور رؤسای مناطق پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار گردید که بتوانیم آخرین هماهنگی‌ها را انجام دهیم و انشاالله دو روز اول مهر اجرای خیلی خوبی داشته همچنین خدمات بهتر و شایسته در خور هموطنان عزیز ارائه دهیم.

در ادامه جلسه مدیر امور مناطق شهرداری تهران مهدی گلشنی افزود: اولین جلسه عملیاتی همکاری نزدیک بین پلیس راهور و معاونین ترافیک مناطق ۲۲ گانه برگزار شد تا بتوانیم با اجرای نزدیک تر و تعامل دقیق‌تر و جدی تر به استقبال مهر ماه برویم.

گلشنی اظهار کرد: کمیته ترافیکی استقبال از مهر از دو ماه پیش جلسات خود را برگزار کرده است و این جلسه آخرین جلسه ماقبل بازگشایی مدارس است که به منظور بررسی آخرین اقدامات و عملیاتی تر کردن فعالیت‌های اجرایی بین پلیس راهور و معاونین ترافیک مناطق ۲۲ گانه تشکیل شد.

مدیر امور مناطق شهرداری تهران افزود: این کمیته در ۳ جهت فعالیت خود را در حوزه روان سازی جریان ترافیکی در راستای بر طرف کردن گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی معابر اطراف مدارس، ایجاد گذر گاه‌های عرضی، تابلوهای هشدار دهنده، تنظیم چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، علائم هشدار دهنده و طرح ایمن سازی در مدارس به اجرا گذاشته است.

گلشنی در پایان گفت: امیدواریم با بررسی اتفاقات پیش آمده و رفع نواقصی که به نسبت سنوات گذشته وجود داشته؛ همچنین با پیش بینی‌های صورت گرفته در رابطه با بحث تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی بتوانیم؛ شرایط بهتری را برای مهر ماه داشته باشیم.