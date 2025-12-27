داوران دومین جشنواره ملی فیلم ایثار معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع رسانی جشنواره، محمد کرم اللهی دبیر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار در احکامی محمدرضا شریفی نیا، حسن بلخاری، محمد حسین لطیفی، سعید الهی و فریبا کوثری را به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره منصوب و معرفی کرد.

محمدرضا شریفی نیا بازیگر، تهیه‌کننده، دستیار و مشاور کارگردان با سابقه حضور در فیلم‌های مختلف سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی است. حسن بلخاری نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه و عضو پیوسته فرهنگستان هنر ایران است که در زمینه فلسفه هنر و مطالعات زیبایی‌شناسی و حکمت شرق فعالیت می‌کند. محمد حسین لطیفی کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون است و دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر در کارنامه کاری وی به چشم می‌خورد.

سعید الهی تهیه کننده، روزنامه‌نگار، سردبیر و مجری برنامه‌های تلویزیونی و پژوهشگر سینما و مدیر فرهنگی است. فریبا کوثری بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر است و ایفای نقش در سریال‌های مختلف تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی از جمله سوابق وی محسوب می‌شود.

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار با شعار «ایران سرای امید» با دبیری محمد کرم اللهی در بخش‌های رقابتی، مسابقه ویژه و مسابقه فیلمنامه‌نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۰ تا ۱۳ دی در شهر تبریز برگزارمی شود.