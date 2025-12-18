به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه ظهر پنجشنبه جریان سفر خود به قم، به همراه جمعی از مدیران و معاونان وزارت جهاد کشاورزی، با آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح اهداف سفر خود به استان، بر اهمیت تعامل و همافزایی میان نهادهای اجرایی و مراکز دینی و علمی تأکید کرد.
وی گفت: بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، نیازمند نگاه همهجانبه و بهرهگیری از ظرفیتهای است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: توجه به معیشت مردم، امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان، از اولویتهای اصلی این وزارتخانه است و در این مسیر، همدلی و همراهی نخبگان دینی و اجتماعی اهمیت ویژهای دارد.
در ادامه این دیدار، مدیر حوزههای علمیه و امام جمعه قم نیز با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در استقلال و اقتدار کشور، بر ضرورت تقویت تولید داخلی و حمایت از کشاورزان تأکید کرد.
وی بیان کرد: برنامهریزی اصولی و مبتنی بر عدالت در حوزه کشاورزی میتواند علاوه بر ارتقای امنیت غذایی، به بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه کمک کند و زمینهساز پیشرفت پایدار کشور شود.
