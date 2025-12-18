  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

یزدی خواه: سهم ۲.۵ درصدی فرهنگ از بودجه کشور نگران‌کننده است

ری- رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، با اشاره به سهم ۲.۵ درصدی فرهنگ از بودجه کشور، این میزان را ناکافی دانست و تأکید کرد تقویت بودجه فرهنگی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

سیدعلی یزدی‌خواه، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بودجه فرهنگی کشور اظهار داشت: سهم بودجه فرهنگی در مقایسه با بودجه کل کشور حدود دو و نیم درصد است که شامل پرداخت‌های پرسنلی، حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های جاری دستگاه‌های فرهنگی می‌شود و بخش اندکی از آن به برنامه‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: این میزان بودجه نه تنها اثر شگرفی در صرفه‌جویی کلان کشور ندارد، بلکه بخش قابل توجهی از آن صرف پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر می‌شود و اعتبار ویژه برنامه‌های فرهنگی بسیار محدود است.

یزدی‌خواه با انتقاد از وضعیت فعلی تأکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس و به ویژه در مقام رئیس مجمع نمایندگان تهران با این وضعیت به شدت مخالفیم و بر این باوریم که افزایش بودجه فرهنگی می‌تواند بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش داده و بهره‌وری کشور را ارتقا دهد.

رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان تهران در ادامه گفت: ریشه بسیاری از مشکلات مانند اصراف، قانون‌گریزی و رفتارهای افراطی، فرهنگی است و باید با تقویت برنامه‌های فرهنگی، به اصلاح آن پرداخت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه مناسب به اجرای برنامه‌های ویژه فرهنگی، گامی مؤثر برای ارتقای بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

