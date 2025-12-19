اهمیت داروهای نوترکیب برای کنترل دیابت و چاقی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا استقامتی، در مراسم رونمایی از تولید داروی نوترکیب دیابت و چاقی در شرکت داخلی دانش بنیان، گفت: در چند سال اخیر، با ورود دو خانواده دارویی (خوراکی و تزریقی)، مشخص شد این داروها علاوه در کنترل قندخون بیماران دیابتی خیلی موثرند، برای کاهش وزن و کنترل چاقی نیز مفید هستند.
این فوق تخصص غدد، با اشاره به شیوع رو به افزایش دیابت و چاقی در دنیا و ایران، گفت: یک میلیارد نفر در دنیا درگیر چاقی و ۵۹۰ میلیون نفر دیابت دارند.
وی با اشاره به تولید داروهای نوترکیب برای کنترل دیابت و چاقی، تاکید کرد: این داروها نشان دادهاند که برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و درمان نارسایی قلبی و همچنین، کبد چرب پیشرفته در افراد دیابتی؛ موثرند.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به گران بودن داروهای جدید، گفت: امیدواریم بیمهها بتوانند این داروها را پوشش بدهند.
امین قبادی، داروساز و مدیرعامل شرکت دانش بنیان، در خصوص تولید داروی نوترکیب کنترل دیابت، اظهار داشت: این دارو علاوه بر کنترل دیابت، به کاهش وزن نیز کمک میکند.
وی با اشاره به دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو برای توزیع داروی نوترکیب کنترل دیابت و درمان چاقی از هفته آینده، گفت: این دارو قبل از اینکه نمونه خارجی آن وارد کشورمان شود، تولید شد که قیمت آن در مقایسه با مشابه خارجی، خیلی ارزانتر است.
قبادی ادامه داد: قیمت قلم خارجی دارو برای مصرف یک ماه بیمار، ۳۰ میلیون تومان و قیمت تولید داخل، ۶ میلیون تومان است.
در ادامه، مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوریهای پزشکی، با اشاره به استفاده از مولکول GLP-۱ برای تولید داروهای کنترل قندخون، گفت: شرکتهای بزرگی در کشور داریم که بر روی تولید داروهای دیابت متمرکز شده اند.
وی افزود: آینده پزشکی بر ژن درمانی و سلول درمانی استوار خواهد بود که بر اساس این نوع درمان؛ کاری کنیم که بدن به تنظیمات خودش باز گردد.
سعید کلباسی فوق تخصص غدد و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به معضل چاقی و دیابت که گریبان کشورها را گرفته است، گفت: مردم ما باید به جدیدترین داروها در دنیا، دسترسی داشته باشند.
رئیس هیئتمدیره انجمن دیابت ایران، با اشاره به تولید داروی نوترکیب دیابت و چاقی در کشور، افزود: برای اولین بار است که این دارو در داخل تولید میشود.
وی با عنوان این مطلب که چاقی یک بیماری است، گفت: معتقدم هر یک کیلو کاهش وزن، ۱۲ درصد از ریسک بیماریهای قلبی و سکتههای قلبی منجر به مرگ، کم میکند.
