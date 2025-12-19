تردد شناورها در بندر شهید ذاکری از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کیامهر اظهار کرد: بندر شهید ذاکری قشم پس از بهبود شرایط جوی و انجام بررسیهای لازم ایمنی بازگشایی شد و تردد شناورها در این بندر از ساعت ۱۱:۳۰ امروز از سر گرفته شد.
وی بیان کرد: با توجه به پایدار شدن شرایط جوی و دریایی فعالیتهای بندری در بندر شهید ذاکری به حالت عادی بازگشته و خدماترسانی به مسافران طبق روال در حال انجام است.
گفتنی است، از مسافران و شهروندان درخواست میشود پیش از مراجعه به بندر اطلاعیههای رسمی را دنبال کرده و ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و خدماتی مستقر در بندر داشته باشند.
قشم- معاون شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم گفت:با بهبود شرایط جوی بندر شهید ذاکری قشم بازگشایی و تردد شناورها به روال عادی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کیامهر اظهار کرد: بندر شهید ذاکری قشم پس از بهبود شرایط جوی و انجام بررسیهای لازم ایمنی بازگشایی شد و تردد شناورها در این بندر از ساعت ۱۱:۳۰ امروز از سر گرفته شد.
کد خبر 6694634
نظر شما