  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

تردد شناورها در بندر شهید ذاکری از سر گرفته شد

تردد شناورها در بندر شهید ذاکری از سر گرفته شد

قشم- معاون شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم گفت:با بهبود شرایط جوی بندر شهید ذاکری قشم بازگشایی و تردد شناورها به روال عادی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کیامهر اظهار کرد: بندر شهید ذاکری قشم پس از بهبود شرایط جوی و انجام بررسی‌های لازم ایمنی بازگشایی شد و تردد شناورها در این بندر از ساعت ۱۱:۳۰ امروز از سر گرفته شد.

وی بیان کرد: با توجه به پایدار شدن شرایط جوی و دریایی فعالیت‌های بندری در بندر شهید ذاکری به حالت عادی بازگشته و خدمات‌رسانی به مسافران طبق روال در حال انجام است.

گفتنی است، از مسافران و شهروندان درخواست می‌شود پیش از مراجعه به بندر اطلاعیه‌های رسمی را دنبال کرده و ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و خدماتی مستقر در بندر داشته باشند.

کد خبر 6694634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها