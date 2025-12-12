غلامی: مؤمنان باید نقاط ضعف دشمن را هدف بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنهای برگزار شد، اظهار کرد: اسرائیل در ماههای گذشته هدف دهها عملیات سایبری و کارزارهای اثرگذار قرار گرفته که میلیونها صهیونیست را تحت تأثیر قرار داده و نشانگر شکست این رژیم است.
وی افزود: رزمایش سهند با حضور ۱۰ کشور عضو رسمی شانگهای حکایت از محوریت و پیروزی ایران در کارزار مقابله حق با باطل است.
امام جمعه شیروان بیان کرد: دشمن در پی نفوذ و تغییر افکار مردم است و تکلیف مؤمنان در مواجهه با این امر علاوه بر دفاع از از آنچه دشمن شبههآفرینی میکند نقطه ضعفهای دشمن را مورد حمله قرار دهد.
وی ضمن اشاره به روز حملونقل گفت: رانندگان در دوران دفاع مقدس به ویژه در حادثه انتقال کالا از بندر امام در سال ۱۳۶۱ نقش مهمی ایفا کردند که جای تقدیر دارد.
امام جمعه شیروان در انتها بر هوشیاری رسانهای تأکید کرد و گفت: برخی اخبار مهم در رسانهها کمتر دیده میشود که نیازمند توجه بیشتری به لایههای پنهان تحولات اجتماعی وجود دارد.
نظر شما