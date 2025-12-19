ممکان: تضعیف فعالیت های فرهنگی به نفع کشور نیست؛ لزوم صیانت از فرهنگ

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحرکات سیاسی و رسانهای پیرامون پیشنهاد کاهش یا حذف بودجه فرهنگی، اظهار کرد: در برهه کنونی موضوع بودجه نهادهای فرهنگی را باید با دقت، پرهیز از هیجان و با نگاه کارشناسی دنبال کرد.
وی با تاکید بر اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد، افزود: دولت نیز به درستی بر ضرورت فرهنگ سازی در موضوعات مختلف تأکید دارد، بنابراین اصل حمایت از فعالیت فرهنگی، اصل پذیرفتهشدهای است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید به جای پیشنهاد کاهش یا حذف بودجه فرهنگی کارآمدی، اثربخشی و نحوه تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.
ممکان خاطرنشان کرد: طبیعی است که مجلس و دولت نسبت به عملکرد همه دستگاهها اعم از فرهنگی، اقتصادی یا اجرایی حساس باشند و انتظار داشته باشند بودجه عمومی کشور دقیق، هدفمند و نتیجهمحور هزینه شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید با طرحهای کلی و بعضاً احساسی، آدرس غلط به افکار عمومی داد، عنوان کرد: اصلاح ساختار بودجه یک فرآیند جامع است و محدود به یک یا دو حوزه خاص نمیشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همانطور که در حوزه فرهنگ نیازمند ارزیابی دقیق هستیم، در حوزههای اقتصادی، بنگاهها، شرکتها و مجموعههایی که سالها از منابع عمومی استفاده کردهاند نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
ممکان گفت: امروز نه تضعیف فعالیت فرهنگی به نفع کشور است و نه دفاع بیچون و چرا از هر ساختاری که برچسب فرهنگی دارد.
وی تاکید کرد: راه درست، شفافیت، ارزیابی عملکرد و تقویت نهادهای مؤثر و اصلاح یا بازطراحی سازوکارهای کماثر است؛ مسیری که هم منافع مردم را تأمین میکند و هم از سرمایه فرهنگی کشور صیانت خواهد کرد.
