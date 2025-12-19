به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی کرامتی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به بارشهای گسترده و فراگیر روزهای اخیر، این نعمت الهی را حاصل تضرع، توجه و دعاهای مردم مؤمن و متدین دانست و اظهار کرد: نزول رحمت الهی در این ایام، نتیجه پیوند معنوی و آسمانی است که بهویژه در میان مؤمنان شکل گرفته و همزمانی آن با ماههای نورانی رجب، شعبان و رمضان، بر اهمیت حفظ و استمرار این ارتباط معنوی میافزاید.
وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نسبت به نعمتهای الهی افزود: شکر نعمت تنها به زبان محدود نمیشود، بلکه باید با استمرار دعا، مطالبه و توجه قلبی به درگاه الهی همراه باشد؛ چراکه ناسپاسی یا شکر اندک میتواند موجب محرومیت از ادامه نعمتها شود.
خطیب جمعه گلپایگان با اشاره به آموزههای امیرالمؤمنین علی علیهالسلام خاطرنشان کرد: اگر گوشههایی از نعمتهای الهی به سوی انسان سرازیر شد، نباید با غفلت یا قطع درخواست از خداوند، ادامه آن را از دست داد؛ بلکه شکرگزاری واقعی، زمینهساز افزایش و دوام نعمتهاست.
وی همچنین با اشاره به قدرت مطلق الهی در نزول و سلب نعمتهایی چون آب، گفت: همان خدایی که میتواند باران و رحمت را نازل کند، قادر است در یک لحظه آن را از انسانها بگیرد و این حقیقت، لزوم توجه و وابستگی دائمی به خداوند متعال را یادآور میشود.
حجتالاسلام کرامتی در ادامه با تبریک ولادت امام محمد باقر علیهالسلام و تسلیت شهادت امام هادی علیهالسلام تصریح کرد: از آثار ارزشمند بهجامانده از امام هادی علیهالسلام، سه زیارتنامه مهم نقل شده که در این میان، زیارت جامعه کبیره از غنیترین، متقنترین و محکمترین متون در حوزه امامشناسی به شمار میرود و جایگاه، منزلت و نقش تکوینی و تشریعی امامان را بهروشنی تبیین میکند.
وی تأکید کرد: تقویت فرهنگ شکرگزاری، چه در برابر نعمتهای الهی و چه در برابر لطف دیگران، یک اصل تربیتی، اجتماعی و الهی در نظام اسلامی است که میتواند زمینهساز استمرار رحمت و عنایت خداوند به جامعه باشد.
وی با اشاره به آثار ارزشمند بهجامانده از وجود مقدس امام هادی علیهالسلام، زیارت جامعه کبیره را از غنیترین، متقنترین و بنیادیترین متون در حوزه امامشناسی دانست و اظهار کرد: این زیارتنامه شایسته است بهصورت مستمر مورد توجه مؤمنان قرار گیرد و بهویژه در مشاهد مشرفه، در کنار زیارت خاص هر یک از ائمه اطهار علیهمالسلام قرائت شود.
وی گفت: توصیه شده است زائران هنگام تشرف به حرم امام رضا علیهالسلام، امام حسین علیهالسلام و سایر بقاع متبرکه، زیارت جامعه کبیره را نیز همراه با دقت در ترجمه و مفاهیم آن بخوانند و اهل مطالعه نیز از شرحها و آثار علمی علما در این زمینه بهره ببرند.
خطیب جمعه گلپایگان زیارت غدیریه را دومین متن برجسته و ماندگار از امام هادی علیهالسلام برشمرد و تصریح کرد: این زیارت با فصاحت و بلاغتی کمنظیر و حالتی معجزهآسا، بیش از ۵۰ آیه قرآن کریم را در استشهاد به ولایت و فضائل امیرالمؤمنین علی علیهالسلام مطرح میکند و جایگاه ولایت را بهروشنی تبیین میسازد.
وی سومین اثر مهم را زیارت ناحیه مقدسه دانست که به نقل از سید ابنطاووس با دو سند معتبر نقل شده و گفت: آشنایی عمیقتر با این متون عرشی و آسمانی، زمینه رشد معرفتی و تقویت پیوند معنوی انسان با اهلبیت علیهمالسلام را فراهم میکند.
حجتالاسلام کرامتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب، این ماه را از بهترین فرصتها برای تقرب به خداوند متعال و مقدمهای برای ورود به ماههای شعبان و رمضان دانست و خاطرنشان کرد: ماه رجب، ماه تزکیه نفس و مراقبت است و علمای بزرگ همواره بر بهرهگیری حداکثری از این ایام تأکید داشتهاند.
وی با اشاره به فضیلت اعتکاف بیان کرد: اعتکاف فرصتی استثنایی برای خودسازی و آمادگی معنوی است و همه اقشار جامعه، اعم از کارمندان، معلمان، کسبه و شاغلان میتوانند با مدیریت برنامههای کاری خود، از این فیض بزرگ بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه امسال نیز همانند سالهای گذشته استقبال خوبی از مراسم اعتکاف در شهرستان صورت گرفته است، گفت: بیش از ۲۴ پایگاه اعتکاف در سطح شهرستان برنامهریزی شده و برای گروههای مختلف سنی، از نوجوانان و دانشآموزان تا سایر اقشار، برنامههای متنوعی پیشبینی شده است.
