تعالیم ولایی امام هادی (ع) در زیارت جامعه کبیره

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام علی النقی الهادی (ع) و با اشاره به اینکه زیارت جامعه کبیره یادگار ماندگار این امام همام است، اظهار کرد: در این متن ارزشمند انسان‌ها به معرفت اهل بیت (ع) رسیده و با صفات الهی آن بزرگواران آشنا می‌شوند تا به تأسی از ایشان رنگ خدایی بگیرند.

کارشناس مسائل دینی در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه انسان زمانی قادر به بو کردن گل خواهد شد که به آن رو کند، ادامه داد: برای شناخت و معرفت اهل بیت (ع) که گل‌های باغ آفرینش هستند، جز با رو کردن به آنان نمی‌توانیم به معرفت حقیقی آنان دست یابیم و زیارت جامعه کبیره ما را به این معرفت شناسی می‌رساند.

معرفت‌شناسی اهل بیت (ع) در زیارت جامعه کبیره

زمانی با تأکید بر اینکه زیارت به معنای رو کردن، متوجه و متمایل شدن است، افزود: در سفارشات دینی داریم که زیارت سیدالشهدا (ع) پاداشی عظیم چون بهشت را دارد، زیرا زائر حضرت تلاش دارد تا به امام و مقتدایش توجه کند و اخلاق الهی ایشان را سرلوحه زندگی خویش قرار داده مرام و مسلک حسینی (ع) بیابد و سعادت اخروی خود را تضمین کند.

نماینده حاکم شرع اراضی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: انسان‌ها باید رنگ و بو و خوی امام (ع) را به خود گیرند و انسانی که به معرفت اهل بیت (ع) می‌رسد، تمام رفتار و گفتار، منش و عملش نیز بوی الهی می‌گیرد. چه بسا کسانی که در تمام عمر حتی یک‌بار هم دستشان به ضریح اباعبدالله (ع) و قدمشان به خاک کربلا نرسد اما تمام عمر را زائر حضرت هستند زیرا خوی حسینی (ع) دارند.

زمانی با تأکید بر اینکه شناخت و معرفت اهل بیت (ع) شرط بهره‌برداری از نور ایشان است، ادامه داد: بنابراین مضامین نورانی این متن به یادگار مانده از وجود مقدس امام هادی (ع) ما را به شناخت می‌رساند. فلسفه اطلاق «زیارت» و «جامعه» به این متن آن است که هر کسی متن زیارت جامعه کبیره را درک کند، به اهل بیت (ع) رو می‌کند، از جمیع زوایا به معرفت ایشان می‌رسد و از نورشان بهره‌مند می‌شود.

زیارت جامعه کبیره متن ولایت‌مداری و تربیت ولایی است

وی اظهار کرد: زیارت جامعه کبیره امام هادی (ع) متن ولایت‌مداری و تربیت ولایی است، اهل بیت (ع) ما را به ولایت دعوت کردند تا با آنها همراه و همدل و هم‌نفس شویم و این حاصل نمی‌شود مگر با رو کردن و زیارت آن وجودهای نورانی.

زمانی با یادآوری اینکه زیارت جامعه کبیره چشمه معرفت اهل بیت (ع) است، گفت: این متن ارزشمند در نهایت ما را به ولایت متصل می‌کند که از اصول پیشران مکتب شیعی به‌شمار می‌رود و انسان را به رشد و تعالی می‌رساند.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به اینکه اهل بیت (ع) چشمه‌های پاک و صاف و زلالند و لذا ما تحسینشان می‌کنیم، افزود: همین صفا بود که باعث شد این بزرگواران به اوج تعالی برسند زیرا بر طبق نظام خلقت، هر کسی زلال و خالص باشد بالا می‌رود و هر کسی ناخالص باشد بالاخره روزی ته نشین می‌شود و پایین می‌ماند.

زمانی با بیان اینکه اهل بیت (ع) همچون بارانی هستند که غم‌ها و رنج‌های انسان‌ها را پاک می‌کنند، اظهار کرد: آن بزرگواران غم دیگران را برای خودشان و شادی دیگران را برای دیگران می‌خواهند، اهل بیت (ع) دل‌نگران نگرانی دیگران هستند همچنان که سیدالشهدا (ع) خود و خانواده و اصحاب نزدیکشان را فدا کردند تا انسان‌ها در جهل و تاریکی نمانند و مسیر روشن را تشخیص دهند.

تدبر در زیارت جامعه کبیره برای رسیدن به امام‌شناسی

وی یادآور شد: خانواده علوی و فاطمی امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) الگوی همه انسان‌هاست و در سوره مبارکه انسان به این خانواده متعالی اشاره دارد که چگونه جوانمردانه سفره خود را در حالی که زبان روزه بودند سه روز بخشیدند و خود گرسنه ماندند. این ویژگی اهل بیت (ع) است که درد و رنج دیگران را به خود منتقل می‌کنند تا انسان‌ها در آرامش و آسایش باشند.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه اهل بیت (ع) همچون گل نرگس که هیچ تیغ و خاری ندارد اهل کرامت و دریای لطافت و طراوت هستند، تصریح کرد: ایشان دریای اخلاق نیک و فضیلت هستند لذا دلنشین و زیبا جلوه می‌کنند. اهل بیت (ع) همچنین مردمانی عیب‌پوش و خطاپوش هستند و عیب پنهان و آشکار دیگران را پنهان می‌کردند.

زمانی با بیان اینکه امام هادی (ع) به روش‌های مختلف به انتقال معارف دینی به شیعیان و تبیین جایگاه امامت و ولایت پرداختند که متن زیارت جامعه کبیره یکی از تلاش‌های حضرت در این مسیر است، یادآور شد: این متن ارزشمند را باید یک متن کامل درباره امام‌شناسی بدانیم که مطالعه و تدبر در آن را به همه مخاطبان گرامی توصیه می‌کنم.