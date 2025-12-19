امام جمعه فومن: جوانی جمعیت در گیلان به مرحله هشدار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فومن، با تبریک آغاز ماه رجب و هم‌زمانی آن با ابتدای دی‌ماه اظهار کرد: این ماه شریف فرصتی ارزشمند برای رشد معنوی و تقرب به خداوند است.

امام جمعه فومن با اشاره به فضیلت‌های ماه رجب، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی این ماه تأکید کرد و افزود: این ماه زمانی مناسب برای خودسازی و توجه بیشتر به معارف دینی است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز فصل زمستان و مناسبت «شب یلدا»، اسلام را تأیید کننده و مشوق سنت‌های نیکو دانست و اظهار کرد: از ویژگی‌های مثبت این شب، تقویت صله‌رحم و ارتباطات خانوادگی است و می‌توان در کنار برنامه‌های مرسوم، به مطالعه معارف دینی از جمله نهج‌البلاغه نیز پرداخت.

حجت‌الاسلام داودی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای کنگره استان البرز، جوانان امروز جامعه را طبق تعبیر ایشان آماده کار و پذیرای دین دانست و افزود: حفظ دین در شرایط امروز سخت شده است و باید قدردان کسانی باشیم که با اخلاص پای دین ایستاده‌اند.

وی با بیان توصیه دیگر رهبر انقلاب در خصوص نقش هنر در ترویج دین، خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار هنر و سینما برای گسترش لاابالی‌گری و فساد، خیانت به جامعه است و هنر باید در خدمت ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی قرار گیرد.

امام جمعه فومن انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به جامعه را از دیگر تأکیدات رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌های فرهنگی در این حوزه منفعل و عقب هستند و باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.

وی وضعیت جوانی جمعیت در استان گیلان را بحرانی و نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: در هشت ماه گذشته در شهرستان فومن حدود ۳۰۰ تولد و ۵۰۰ فوتی ثبت شده است که این آمار نشان می‌دهد وضعیت حفظ نسل اصلاً مطلوب نیست.

حجت الاسلام داودی گفت: مردم و مسئولان باید برای حفظ نسل شیعیان امیرالمؤمنین (ع) تلاش جدی‌تری داشته باشند و دستگاه‌ها نیز وظایف قانونی خود را در حوزه جوانی جمعیت به‌درستی انجام دهند، نه اینکه تسهیلات این حوزه به مصیبت تبدیل شود.

حجت‌الاسلام داودی در پایان با اشاره به مطالبه یکی از کشاورزان منطقه، خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات چای‌کاران شد و گفت: با گذشت دو ماه از برداشت چای، هنوز حقوق این عزیزان پرداخت نشده و لازم است مسئولان در اسرع وقت نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.