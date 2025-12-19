به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبههای این هفته نماز جمعه شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به صحبتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز ابر نزاع ما با دشمن جنگ تبلیغاتی و رسانهای است، ما هیچ گاه بیرون از جنگ نبوده ایم هر چند جنگ سخت که ۱۲ روز دشمن حماقت کرد اما ان نبردها تمام شد و جنگ نرم هنوز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برخی متأسفانه سربازان جنگ نرم دشمن میشوند، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور داده اند نه اینکه سفارش اخلاقی داده باشند که امروز باید در برابر دشمن آرایش جنگی بگیریم.
امام جمعه شاهرود بیان کرد: همانطور که معظم له تاکید دارند دفاع باید در جنگ باشد اما امروز نسبت به دشمن در حوزه رسانه و جنگ نرم باید تهاجم کنیم و نه دفاع و لذا بر همه ما است که در این حوزه تلاش کنیم.
امینی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که دشمن در بعد رسانهای و نبرد فرهنگی نقطه ضعفهای بسیاری دارد، تاکید کرد: باید از این نقاط ضعف بهره برد و هجوم آورد به دشمنان که یکی از این نقاط ضعف که توسط معظم له نیز در هفته گذشته اشاره شد، نگاه غرب به زنان است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه منحط سرمایه داری به زنان را در دیدار با بانوان کشورمان تبیین کردند، افزود: ما باید در زمینههای مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و … از رهبر معظم انقلاب اسلامی الگو بگیریم.
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه مهندسی رسانهای در برابر هجمه دشمنان سلیقهای نیست مخصوصاً به مداحان و تریبون داران رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که نباید برخوردها سلیقهای باشد، گفت: ایشان فرمودند که باید فکر کرد، زمان شناس و موقعیت شناس بود و آن حرفی که مقابله با دشمن است زده شود.
امینی با بیان اینکه بعضاً شاهد هستیم حرفهایی از تریبونها زده میشود که دشمن پسند است، گفت: نباید کارهایی کنیم که در زمین دشمن بازی کنیم لذا سلیقهها را باید کنار گذاشت و روی مطالب و مباحث دقت نظر داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سربازان میدان جنگ نرم باید حرفهای باشند و لذا علم رسانه، سواد روایت و روایتگری و تبیین را داشته باشند در نتیجه باید به مقوله آموزش و ارتقای آگاهیهای افسران جنگ نرم دقت نظر داشت.
