ماموستا اداک: بازاریان در شب چله انصاف را سرلوحه معاملات قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد آداک در خطبههای نماز جمعه دهگلان، با اشاره به رونق بازار در آستانه شب چله، اظهار کرد: انصاف در معامله و توجه به شرایط اقتصادی مردم، از مهمترین وظایف بازاریان در چنین مناسبتهایی است.
وی شب چله را نماد صلهرحم و همبستگی خانوادگی دانست و افزود: هدف اصلی این دورهمیها تقویت اتحاد و محبت در خانواده است و نباید در این ایام، بزرگان و سالمندان خانواده به فراموشی سپرده شوند.
تأکید بر صلهرحم و توجه به بزرگان خانواده
امام جمعه موقت دهگلان با توصیه به حضور اعضای خانواده در کنار بزرگترها، تصریح کرد: جمع شدن دور بزرگان خانواده، موجب برکت، همدلی و تحکیم پیوندهای خانوادگی میشود.
ماموستا آداک در بخش دیگری از سخنان خود، اسلام را دین اخوت، برادری و برابری معرفی کرد و گفت: مسلمانان باید در رفتار اجتماعی و اقتصادی خود، انصاف و اخلاق اسلامی را رعایت کنند.
وی با یادآوری ناپایداری دنیا خاطرنشان کرد: این دنیا مزرعه آخرت است و هر یک از ما باید با عمل صالح و رفتار درست، برای پایان این مسیر توشهای ارزشمند فراهم کنیم.
