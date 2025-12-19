  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

ماموستا اداک: بازاریان در شب چله انصاف را سرلوحه معاملات قرار دهند

ماموستا اداک: بازاریان در شب چله انصاف را سرلوحه معاملات قرار دهند

دهگلان- امام جمعه موقت دهگلان با اشاره به فرارسیدن شب چله، از بازاریان خواست با رعایت انصاف در معاملات و عرضه منصفانه کالاها، شرایط را برای تأمین نیازهای مردم تسهیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد آداک در خطبه‌های نماز جمعه دهگلان، با اشاره به رونق بازار در آستانه شب چله، اظهار کرد: انصاف در معامله و توجه به شرایط اقتصادی مردم، از مهم‌ترین وظایف بازاریان در چنین مناسبت‌هایی است.

وی شب چله را نماد صله‌رحم و همبستگی خانوادگی دانست و افزود: هدف اصلی این دورهمی‌ها تقویت اتحاد و محبت در خانواده است و نباید در این ایام، بزرگان و سالمندان خانواده به فراموشی سپرده شوند.

ماموستا اداک: بازاریان در شب چله انصاف را سرلوحه معاملات قرار دهند

تأکید بر صله‌رحم و توجه به بزرگان خانواده

امام جمعه موقت دهگلان با توصیه به حضور اعضای خانواده در کنار بزرگ‌ترها، تصریح کرد: جمع شدن دور بزرگان خانواده، موجب برکت، همدلی و تحکیم پیوندهای خانوادگی می‌شود.

ماموستا آداک در بخش دیگری از سخنان خود، اسلام را دین اخوت، برادری و برابری معرفی کرد و گفت: مسلمانان باید در رفتار اجتماعی و اقتصادی خود، انصاف و اخلاق اسلامی را رعایت کنند.

ماموستا اداک: بازاریان در شب چله انصاف را سرلوحه معاملات قرار دهند

وی با یادآوری ناپایداری دنیا خاطرنشان کرد: این دنیا مزرعه آخرت است و هر یک از ما باید با عمل صالح و رفتار درست، برای پایان این مسیر توشه‌ای ارزشمند فراهم کنیم.

کد خبر 6694893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها