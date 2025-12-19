به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره، پس از حمد و ثنای الهی و توصیه نمازگزاران به تقوا، «سخاوت» را به عنوان محور اصلی خطبه‌ها انتخاب کرد.

وی در ابتدای سخنان خود، با قدردانی از حضور فرماندار، رئیس اداره اطلاعات، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، دادستان و اعضای شورای اداری شهرستان در رزمایش اخیر، این حضور را جلوه‌ای از اقتدار ملی و اعلام آمادگی در برابر تهدیدهای رسانه‌ای دشمن دانست و گفت: این رزمایش، خواری در چشم دشمنان اسلام و انقلاب و نمادی از انسجام و اقتدار نظام است.

تبیین جایگاه جود و سخاوت در اخلاق اسلامی

امام جمعه دیواندره با اشاره به تفاوت مفهومی «جود» و «سخاوت»، افزود: هرچند این دو واژه در برابر بخل قرار دارند، اما جود مرتبه‌ای بالاتر از سخاوت است؛ چرا که جود، بخشش بدون درخواست و با نیت خالص برای رضای الهی است.

ماموستا مرادی تأکید کرد: بخل نشانه ضعف ایمان و پستی شخصیت انسان است، در حالی که سخاوت و جود، بیانگر ایمان، کرامت و بزرگواری انسان مؤمن به شمار می‌رود.

تأکید قرآن بر انفاق و بخشش

وی با استناد به آیات متعدد قرآن کریم، انفاق در راه خدا را یکی از نشانه‌های مهم ایمان معرفی کرد و گفت: قرآن کریم، کسانی را که در سختی و آسانی انفاق می‌کنند، وعده پاداش الهی، آرامش قلبی و رهایی از ترس و اندوه داده است.

خطیب جمعه دیواندره، انفاق مال، آموزش علم و دانش، بهره‌گیری از قدرت و نفوذ برای رفع مشکلات مردم و خیرخواهی و راهنمایی دیگران را از مهم‌ترین مصادیق سخاوت برشمرد.

آثار فردی و اجتماعی سخاوت

ماموستا مرادی در ادامه، به آثار ارزشمند سخاوت اشاره کرد و افزود: تکامل جامعه، تقویت وحدت و صمیمیت اجتماعی، برکت در مال و آمرزش گناهان از مهم‌ترین ثمرات سخاوت و انفاق در راه خداوند است.

وی با نقل روایاتی از پیامبر اکرم (ص)، خاطرنشان کرد: انفاق نه‌تنها موجب کاهش مال نمی‌شود، بلکه سبب فزونی نعمت و جلب رحمت الهی خواهد شد.

الگویی از سخاوت در تاریخ

امام جمعه دیواندره با اشاره به شخصیت حاتم طایی و رفتار پیامبر اسلام (ص) با فرزندان او، گفت: اسلام برای مکارم اخلاقی—even در دوران جاهلیت—ارزش قائل است و همین نگاه اخلاق‌محور، سبب هدایت بسیاری از انسان‌ها به سوی دین مبین اسلام شده است.

ماموستا مرادی در پایان خطبه‌ها، با دعا برای سلامتی و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری و خدمتگزاران اسلام، از خداوند خواست حاجات نیازمندان را برآورده، بیماران را شفا دهد و امنیت، رفاه و آرامش را نصیب مردم کشور کند.