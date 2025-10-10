امام جمعه خلخال: اسرائیل ناکام مطلق جنگ با حماس است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا قدسی ظهرجمعه در خطبه‌های نماز جمعه خلخال با تبریک پیروزی مردم غزه و حماس بر رژیم اشغالگر صهیونیستی و امضای توافق اخیر که منجر به پایان جنگ و خونریزی دو ساله می‌شود، اظهارکرد: آمریکا و اسرائیل پس از دو سال بمباران سنگین غزه و حماس هرگز به اهداف خود در از بین بردن حماس نرسیدند.

وی افزود: در طول دو سال بمباران غزه ، اسرائیل به اندازه ۷۰ بمب اتمی بر روی مردم غزه بمب ریخت و نتیجه این بمباران شهادت بیش از ۷۰ هزار شهروند غزه‌ای و همچنین تخریب ۲۸۰ هزار واحد مسکونی مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین در غزه بود.

امام جمعه خلخال گفت: هرچند توافق اخیر مابین حماس و رژیم صهیونیستی موجب خوشحالی هر دو مردم غزه و اسرائیل شده است ولی هرگز نباید جنایات اسرائیل که در این شهر مرتکب شده از ذهن جهانیان پاک شود.

وی ادامه داد: خسارات جانی و مالی وارده از جانب رژیم غارتگر و تجاوزگر صهیونیستی به مردم غزه باید به هر طریقی جبران و همچنین با توجه به بدعهدی‌های آتش بس‌های گذشته از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا هرگز نباید به توافق این رژیم و یا آمریکا امیدوار بود.

حجت الاسلام قدسی تصریح کرد: دشمن غاصب و تجاوزگر اسرائیل پس از ناکامی در طول دو سال جنگ و خونریزی در غزه و بمباران این شهر و ناتوانی بر غلبه بر حماس، با این توافق می‌خواهد برای خود روایت پیروزی درست کند.

هرگز نمی‌توان به توافق آتش بس و پایان جنگ دشمن اعتماد کرد

وی اظهار داشت: هرگز نمی‌توان به توافق آتش بس و پایان جنگ دشمن اعتماد کرد بنابراین حمایت‌های همه جانبه و بی‌دریغ مردم ایران از مردم غزه و فلسطین و حماس همچنان بر قوت خود باقی خواهد ماند.

امام جمعه خلخال با اشاره به احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران از آمادگی و تحرکات اخیر نیروهای مسلح کشورمان برای مقابله قاطع با رژیم اشغالگر قدس قدردانی کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل یک نوع دست گرمی برای نیروهای مسلح کشورمان بود و چنانچه این بار رژیم اشغالگر قدس دست به حمله علیه ایران اسلامی بزند قطعاً از روی زمین محو خواهد شد.

وی با اشاره به گوشه‌ای از بیانات اخیر مقام معظم رهبری در سی و دومین اجلاس نماز کشور گفت: انتظار ما از آحاد مختلف جامعه ترویج این فریضه واجب الهی در جامعه و آشتی با نماز و مساجد است.

حجت الاسلام قدسی بیان کرد: همه مسئولین و مردم به خصوص معلمان برای ترویج نماز در جامعه و حضور کودکان نوجوانان و جوانان در عرصه مساجد باید با تمام توان خود تلاش کنند.

وی ادامه داد: رفتن مسجد باید به قصد و نیت نزدیکی به خداوند انجام و نه با نیت جلب رضایت اعضای هیئت امنا و یا روحانی مسجد صورت بگیرد.

امام جمعه خلخال با تقدیر از دست‌اندرکاران اجرای سنت حسنه عقیقه در شهرستان خلخال اظهار کرد:در طول مدت فعالیت دست‌اندرکاران این سنت در این شهرستان بیش از ۴۰۰ راس گوسفند قربانی عقیقه شده و در بین بیش از ۴ هزار خانوار بی‌بضاعت و نیازمند شهری و روستایی این شهرستان توزیع شده است.

وی سنت حسنه عقیقه را از سفارشات و توصیه‌های مهم اسلام اعلام کرد و افزود: در دین اسلام انجام عقیقه برای نوزاد هفت روزه از سوی والدین آن بسیار تاکید و سفارش شده است.