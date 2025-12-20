  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

رضایی: گران‌فروشی و نبود برچسب قیمت تخلف است

رضایی: گران‌فروشی و نبود برچسب قیمت تخلف است

خلخال- دادستان خلخال با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین صنفی گفت: گران‌فروشی و نبود برچسب قیمت، تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه شب یلدا، حسین وطندوست فرماندار، مظفر رضایی دادستان عمومی و انقلاب و فخرالدین بابک رئیس اداره تعزیرات حکومتی خلخال، عصر شنبه با حضور در سطح شهر از تعدادی واحد صنفی به‌ویژه میوه‌فروشی‌ها و برخی مغازه‌های عرضه‌کننده اقلام پرمصرف شب یلدا بازدید کردند.

این بازدید میدانی با هدف نظارت بر نحوه عرضه کالاها، بررسی قیمت‌ها، رعایت نرخ‌های مصوب و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی و تخلفات صنفی انجام شد.

دادستان خلخال در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین صنفی اظهار کرد: درج نکردن برچسب قیمت بر روی کالاها و همچنین گران‌فروشی، تخلف محسوب می‌شود و مطابق قانون، با متخلفان برخورد و مجازات قانونی اعمال خواهد شد.

فرماندار خلخال نیز با اشاره به اهمیت آرامش بازار در آستانه مناسبت‌ها گفت: تأمین مایحتاج عمومی مردم و رعایت انصاف در فروش از مطالبات جدی شهروندان است و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با هرگونه بی‌نظمی در بازار برخورد خواهند کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی خلخال هم ضمن بررسی وضعیت قیمت‌ها و نحوه عرضه کالاها، بر استمرار نظارت‌ها در روزهای منتهی به شب یلدا تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

کد خبر 6696443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها