به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه شب یلدا، حسین وطندوست فرماندار، مظفر رضایی دادستان عمومی و انقلاب و فخرالدین بابک رئیس اداره تعزیرات حکومتی خلخال، عصر شنبه با حضور در سطح شهر از تعدادی واحد صنفی بهویژه میوهفروشیها و برخی مغازههای عرضهکننده اقلام پرمصرف شب یلدا بازدید کردند.
این بازدید میدانی با هدف نظارت بر نحوه عرضه کالاها، بررسی قیمتها، رعایت نرخهای مصوب و جلوگیری از هرگونه گرانفروشی و تخلفات صنفی انجام شد.
دادستان خلخال در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین صنفی اظهار کرد: درج نکردن برچسب قیمت بر روی کالاها و همچنین گرانفروشی، تخلف محسوب میشود و مطابق قانون، با متخلفان برخورد و مجازات قانونی اعمال خواهد شد.
فرماندار خلخال نیز با اشاره به اهمیت آرامش بازار در آستانه مناسبتها گفت: تأمین مایحتاج عمومی مردم و رعایت انصاف در فروش از مطالبات جدی شهروندان است و دستگاههای اجرایی و نظارتی با هرگونه بینظمی در بازار برخورد خواهند کرد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی خلخال هم ضمن بررسی وضعیت قیمتها و نحوه عرضه کالاها، بر استمرار نظارتها در روزهای منتهی به شب یلدا تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
نظر شما