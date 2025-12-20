  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

خلیلی

با گران‌فروشی در بازار شب یلدا برخورد قاطع می شود

با گران‌فروشی در بازار شب یلدا برخورد قاطع می شود

اردبیل- در راستای نظارت بر تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل و اعضای قرارگاه اقتصادی استان از وضعیت بازار در اردبیل بازدید میدانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه در راستای نظارت بر تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل و اعضای قرارگاه اقتصادی استان از وضعیت بازار در اردبیل بازدید میدانی کردند.

بهروز خلیلی در حاشیه این بازدید از بازار که در آستانه شب یلدا انجام شد، اظهار کرد: با هرگونه گران‌فروشی و احتکار و کم‌فروشی برخورد تعزیراتی می‌شود.

وی افزود: مردم می‌توانند هرگونه تخلف را در تماس با سامانه شبانه‌روزی ۱۲۴ اطلاع دهند و در فرآیند تنظیم بازار با دولت مشارکت و همکاری داشته باشند.

کد خبر 6696490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها