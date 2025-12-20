به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه در راستای نظارت بر تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل و اعضای قرارگاه اقتصادی استان از وضعیت بازار در اردبیل بازدید میدانی کردند.
بهروز خلیلی در حاشیه این بازدید از بازار که در آستانه شب یلدا انجام شد، اظهار کرد: با هرگونه گرانفروشی و احتکار و کمفروشی برخورد تعزیراتی میشود.
وی افزود: مردم میتوانند هرگونه تخلف را در تماس با سامانه شبانهروزی ۱۲۴ اطلاع دهند و در فرآیند تنظیم بازار با دولت مشارکت و همکاری داشته باشند.
