به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه در راستای نظارت بر تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل و اعضای قرارگاه اقتصادی استان از وضعیت بازار در اردبیل بازدید میدانی کردند.

بهروز خلیلی در حاشیه این بازدید از بازار که در آستانه شب یلدا انجام شد، اظهار کرد: با هرگونه گران‌فروشی و احتکار و کم‌فروشی برخورد تعزیراتی می‌شود.

وی افزود: مردم می‌توانند هرگونه تخلف را در تماس با سامانه شبانه‌روزی ۱۲۴ اطلاع دهند و در فرآیند تنظیم بازار با دولت مشارکت و همکاری داشته باشند.