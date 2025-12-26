آیت الله عاملی: راه آهن اردبیل، میانه، آرزویی دیرینه که محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبههای این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار گردید ضمن قدردانی از وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: از وزیر محترم راه و شهرسازی که در اردبیل حاضر و از پروژه راه آهن بازدید و دستورات لازم را صادر کردند تشکر میکنم به ایشان عرض کردم چه بشارتی به استان دارید؟ اظهار داشتند در آخر همین سال راه آهن اردبیل را افتتاح میکنیم از اینکه با قاطعیت وعده دادند از طرف استان تشکر میکنم راه آهن برای استان ما یک آرزوی بسیار دیرینه بود بحمدالله جمهوری اسلامی توانست این آرزو را برآورده کند.
وی افزود: توسعه انواع راههای مواصلاتی قطعاً در اقتصاد و رفاه استان تأثیر بسیار زیاد دارد جای تأسف است که در دوران طاغوت به زیرساختهای حساس مثل توسعه ریلی و بسیاری دیگر از زیرساختها توجه نمیشد.جمهوری اسلامی تاوان عقب ماندگیهای دوران قاجار و پهلوی را پرداخت میکند و تا حال بسیاری از زیر ساختهای حساس کشور را ایجاد کرده است.
امام جمعه اردبیل گفت: راه آهن اردبیل در صعب العبورترین منطقه احداث شده و مهندسین ایرانی شاهکار کردهاند در بعضی از نقاط ریل از بالای دو کوه مرتفع به هم وصل شده و قدرت، همت و دانش مهندسین ایرانی در آنجا برای هر ایرانی غرور مقدس درست کرده است
آیت الله عاملی ادامه داد: من اگر جای مسئولین استان بودم حتی خانم وزیر را به بازدید راه گرمی بیله سوار میبردم یک جاده ترانزیتی و بین المللی است اما کوچکترین استاندارد آن را ندارد بارها و بارها گفتهایم این جاده آبرو و پیشانی کشور ما در برابر چشمان خارجیهاست و بارها تلفات گرفته است اما استان نتوانسته اهمیت آن را به مرکز برساند. جاده مشگین پارس آباد نیز از پرتردد ترین جاده استان ماست که هنوز دوبانده نشده است.
