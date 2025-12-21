  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۱

امامی یگانه

کار خیر جلوه‌ای از لطف الهی و سرمایه‌ای ماندگار برای جامعه است

اردبیل- استاندار اردبیل با بیان اینکه ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، برای تقویت مسئولیت اجتماعی در جامعه موثر است، گفت: ورود افراد به عرصه کار خیر، اتفاقی نبوده و نشانه لطف و عنایت الهی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه شنبه در آستانه شب یلدا در جریان بازدید از یک مؤسسه اظهار کرد: اقدامات خیرخواهانه آثار اجتماعی مهمی در جامعه خلق می‌کند.

وی افزود: اقدامات خیرخواهانه در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش همبستگی و تقویت امید در جامعه نقش مؤثری ایفا می‌کند.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ نوع‌دوستی در میان نسل جدید، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی مناسب باید روحیه کمک به همنوع و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در نسل جوان تقویت شود.

امامی یگانه مسؤولیت اجتماعی را یک سنت ریشه‌دار و ارزشمند ایرانی و اسلامی برشمرد و بیان کرد: دولت در راستای حمایت از مؤسسات خیریه مردمی و همکاری برای تأمین امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز، آمادگی دارد.

وی در پایان، شب یلدا را فرصتی برای ترویج مهربانی و همدلی دانست و بر تداوم حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه در سطح استان اردبیل تأکید کرد.

