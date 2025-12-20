به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: یکی از متهمین صاحب بنگاه معاملاتی خودرو در گنبدکاووس است که پس از ایجاد رابطه دوستانه با افراد و شناسایی نقاط ضعف آنها، قربانیان را با ادعای تشکیل پرونده قضائی برای آنها در تهران فریب می‌داد و برای القای واقعی بودن ادعای خود، با همدستی فرد دیگری در استان تهران، از طریق سامانه ثنا برای قربانیان پیام جعلی ارسال می‌کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: متهمین سپس با ترساندن افراد از احتمال دستگیری شأن از ناحیه دادگستری تهران، ادعا می‌کردند که با «قاضی پرونده» آشنا هستند و می‌توانند موضوع را حل کنند و از صد میلیون تا یک میلیارد تومان پول و سکه طلا از قربانیان می‌گرفتند.

وی افزود: رفتار مشکوک این فرد در پایش‌های حفاظت دادگستری گلستان مورد توجه قرار گرفت و پس از چند ماه رصد میدانی و بررسی‌های اطلاعاتی، پشت‌پرده اقدامات او و همدستش کشف و هر دو متهم دستگیر شدند.

آسیابی افزود: پرونده در دادسرای گنبدکاووس تشکیل شده است و تحقیقات از این باند اخاذی ادامه دارد.

