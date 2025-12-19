به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ تهران با اشاره به برگزاری جشن یلدایی بوم‌نقش اظهار کرد: شب یلدا بهانه دورهمی هنرمندان و شهروندان در منطقه ۲۲ است و برنامه ریزی برای این برنامه از جشن باران پارک چیتگر پایه گذاری شد تا مانند جشن باران از هنرمندان در منطقه ۲۲ بهره مند شویم.

وی افزود: این رویداد هنری از امروز ۲۸ آذر آغاز تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد و شامل مسابقه خطاطی، نقاشی، کالیگرافی و تذهیب با موضوعات مرتبط با حال‌وهوای شب یلدا است. آثار برگزیده در قالب نمایشگاهی در باملند به نمایش گذاشته شد و شهروندان می‌توانند در روزهای شنبه و یکشنبه از این نمایشگاه بازدید کنند.

خسروی گفت: این رویداد با هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی، ایجاد فضای تعامل هنری و فراهم‌کردن بستری برای حضور خانواده‌ها در یک دورهمی یلدایی برگزار شد.

وی بیان داشت: به نفر اول و دوم، سوم از ۴۰ تا ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا شد و ۶ اثر دیگر هم منتخب شدند و به ۱۰۰ نفر هم جوایزی اهدا شد.