فینال روز دوم کورس گنبدکاووس با جوایز ۳۰ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های اسبدوانی کورس زمستانه ۱۴۰۴، عصر پنجشنبه چهارم دی‌ماه، پیست سوارکاری گنبدکاووس شاهد برگزاری هشت دور مسابقه پرشور بود. ۷۲ رأس اسب از نژادهای اصیل ترکمن، تروبرد و دوخون در مسافت‌های هزار و هزار و۷۰۰ متری به رقابت پرداختند که در پایان این ماراتن هیجان‌انگیز، در مجموع ۳۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های برتر اهدا شد.

این رویداد ورزشی با وجود انصراف ۱۳ اسب به دلایل فنی، لحظات پرهیجانی را برای علاقه‌مندان به اسبدوانی پایتخت سوارکاری ایران رقم زد.

رقابت دو ساله‌ها و پیروزی چابکسواران شاخص

در ابتدای این رقابت‌ها، کورس اول به اسب‌های دو ساله مبتدی و نبرده نژاد ترکمن اختصاص داشت که در مسافت هزار متری برگزار شد. در این دور نفس‌گیر، «تکین صحرای صوفیان» با چابکسواری درخشان محمدصفا آموت به مقام نخست دست یافت. «طلا گزل» با سهراب دهش دوم شد و مقام سومی نیز به «غزال آق انجیک» با چابکسواری میکائیل قلی زاده رسید.

در ادامه مسابقات، چابکسواران نام‌آشنای منطقه توانستند بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند. در دور دوم، بهرام بینایی با اسب «ایل خان شریف» از خط پایان گذشت و مقام اول را کسب کرد. در این کورس، بنیامین جرجانی با «ایلی میلی» و مؤمن بهادر با «آتوسا نوروزی» به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

نمایش قدرت اسب‌های تروبرد و دوخون

رقابت‌های مسافت بلندتر و اسب‌های با تجربه نیز از جذابیت‌های روز دوم بود. در دور سوم، «دن پاتریک» با مهارت آرمین آق آتابای پیروز شد و پس از آن «گل خاتون» و «نیوهیلدا» به ترتیب با یوسف محمدی و علیرضا کوهستانی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

در دور چهارم، این موسی محمدی بود که توانست اسب «مارانکو فتوحی» را به مقام قهرمانی برساند، در حالی که «آلاگل» و «یوز ثریا» به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم، علیرضا کوهستانی با اسب «فشفشه» به مقام قهرمانی دست یافت و مبین کم با «پهلوان بندر» و آرمین آق آتابای با «فوکوزاوا» به ترتیب دوم و سوم شدند.

اوج درخشش کورس‌های میانی به دور ششم بازگشت، جایی که مبین کم توانست با اسب «آرشام» با قدرت از رقبا پیشی بگیرد و عنوان قهرمانی را کسب کند. محمدصفا آموت با «آلپار» و مؤمن بهادر با «تکتاز» نیز در این دور به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

پایان با پیروزی‌های مهم «آسناجان» و «شریکا»

در دو کورس پایانی روز پنجشنبه، هیجان به اوج خود رسید. در دور هفتم، نور محمد بهادر با اسب «آسناجان» موفق به کسب عنوان نخست شد و بنیامین جرجانی با «زیبای پریسا» و محمدطاها گلی با «گیلا» دوم و سوم شدند.

مسابقات با کورس هشتم به پایان رسید، جایی که محمد حسام خوجملی با اسب «شریکا» توانست قدرتمندانه مقام اول را به خود اختصاص دهد. مهدی چپرلی با «استرا هورس» و یاسر زارعی کسلخه با «یادگار بی باک» نیز در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در پایان رقابت‌های امروز، جایزه مجموعاً ۳۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال به مالکان اسب‌های اول تا سوم هشت کورس اهدا شد، که نشان‌دهنده اهمیت و سطح بالای جوایز در کورس گنبدکاووس است.

مسابقات اسبدوانی در گنبدکاووس دارای پیشینه‌ای طولانی و پیوندی عمیق با فرهنگ مردم ترکمن‌صحرا است. این مجموعه بزرگ سوارکاری به عنوان پایتخت اسبدوانی ایران شناخته می‌شود و این رخداد ورزشی علاوه بر گنبدکاووس، در دو شهرستان دیگر استان گلستان (آق قلا و بندرترکمن) نیز با استقبال گسترده تماشاگران برگزار می‌شود.

براساس این گزارش: سومین روز از هفته هفتم مسابقات اسبدوانی فصل زمستان ۱۴۰۴ گنبدکاووس فردا (جمعه) با ۷ کورس جذاب دیگر پیگیری خواهد شد.