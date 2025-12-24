قهرمانان هفته هفتم اسبدوانی گنبدکاووس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه هفته هفتم مسابقات اسبدوانی فصل پاییز گنبدکاووس با شرکت ۷۱ رأس اسب از میان ۷۶ اسب ثبت‌نام شده آغاز شد. این رقابت‌ها در هفت کورس مجزا و در مسافت‌های هزار تا هزار و۲۰۰ متری برگزار شد که نتایج کامل آن به شرح زیر است:

کورس اول: نژاد ترکمن (هزار و ۲۰۰ متر)

اولین کورس روز به اسب‌های ترکمن کلاس سه با رده‌بندی سنی سهسال به بالا اختصاص داشت. در یک رقابت نزدیک، اسب گل کوئین الهامی با چابکسواری موفق کاظم آرمیده زودتر از سایر رقبا به خط پایان رسید و مقام قهرمانی را کسب کرد. اسب دلشاد محسن با آرمین کریمی دوم شد و کارتال ترکان با بنیامین جرجانی در جایگاه سوم قرار گرفت.

کورس دوم: نژاد ترکمن (هزار و ۲۰۰ متر)

رقابت دوم نیز میان اسب‌های ترکمن کلاس ۶ برگزار شد. در این دور، دلبر بهلکه با چابکسواری آرمین آق آتابای نمایش قدرتمندانه‌ای داشت و با اقتدار قهرمان شد. شیر شاه مقدس با بهرام بینایی و سخاوت گز با الیاس انفاس به ترتیب رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

کورس سوم: نژاد تروبرد (هزار و ۲۰۰ متر)

در دور سوم، اسب‌های تروبرد کلاس پنج به میدان رفتند. علیرضا صالح‌پور با اسب ریو انجوی موفق شد خط پایان را لمس کند و پرچم قهرمانی این کورس را بالا ببرد. اسب دولفین با علیرضا کوهستانی دوم شد و نوهج با رامین قهرمانی عنوان سومی را به دست آورد.

کورس چهارم: نژاد دوخون مبتدی / نبرده (هزار متر)

کورس چهارم مخصوص اسب‌های دوخون مبتدی و نبرده دو ساله در مسافت کوتاه هزار متر بود. چابکسوار نور محمد بهادر با اسب مای هیرو، با پشت سر گذاشتن رقبا، به مقام نخست دست یافت. اسب ری باند و آنتولیدی به ترتیب با نادر صالح‌پور و محمد حسام خوجملی در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

کورس پنجم: نژاد تروبرد مبتدی / نبرده (هزارمتر)

در این دور، بنیامین جرجانی اولین پیروزی روز خود را رقم زد. وی با اسب توتی تو توانست با نمایشی درخشان، از خط پایان عبور کرده و قهرمان شود. اسب هرمس با امیر مختومی دوم و گلدن بلاد با کیوان قلرعطا سوم شد.

کورس ششم: نژاد دوخون مبتدی / نبرده (هزار متر)

رقابت دور ششم بین اسب‌های دوخون مبتدی دو ساله برگزار شد. بهرام بینایی با اسب تیاناز به مقام قهرمانی رسید تا نخستین برد خود در این روز را جشن بگیرد. شیک میس با آرمین کریمی و کالبرایت با بنیامین جرجانی جایگاه‌های بعدی را کسب کردند.

کورس هفتم: نژاد دوخون (هزارمتر)

آخرین رقابت روز میان اسب‌های دوخون کلاس چهار برگزار شد. در این کورس، بنیامین جرجانی با اسب ریانا به دومین قهرمانی خود دست یافت و با تثبیت عنوان چابکسوار برتر روز، جایگاه خود را در جدول هفتگی ارتقا بخشید. وانیلا با مؤمن بهادر دوم و جم بولت با محمد صفا آموت سوم شدند.

بر اساس گزارش رسمی کمیته برگزاری مسابقات، در مجموع ۲۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال جایزه نقدی در پایان رقابت‌های روز اول هفته هفتم، به مالکان اسب‌های حائز رتبه‌های اول تا سوم هفت کورس تقدیم شد.

گفتنی است، روزهای دوم و سوم هفته هفتم مسابقات اسبدوانی زمستانه ۱۴۰۴ گنبدکاووس در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، چهارم و پنجم دی ماه، با استقبال علاقه‌مندان به این رشته ورزشی در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس ادامه خواهد یافت.

لیست اسب‌های حذف شده در روز اول هفته هفتم مسابقات اسبدوانی گنبد

ارمغان امید (دور دوم)، اوکی لایک و فلایت تایم (دور چهارم)، سلیا (دور ششم)، و ون نورا (دور هفتم).