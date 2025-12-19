  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

اطلاعیه مهم ستاد مدیریت بحران میناب؛ دریچه سد استقلال باز می‌شود

میناب-ستاد مدیریت بحران میناب با اشاره به بازگشایی دریچه سد استقلال، نسبت به خطر طغیان رودخانه میناب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان میناب می‌رسد: با توجه به اینکه تا ساعتی دیگر دریچه سد استقلال باز می‌شود، از همه شهروندان عزیز، کشاورزان، دامداران و ساکنین روستاهای حاشیه رودخانه میناب تقاضا ضمن حفظ ارامش و خون سردی: از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه‌ها اکیداً خودداری نمایند.

در روستاهای بالادستی و حاشیه رودخانه، اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ جان و مال خود و خانواده‌هایشان را جدی بگیرند.

جاده‌های زیر در معرض خطر سیلاب و طغیان رودخانه قرار دارند، لذا رانندگان و ساکنین در این مناطق با احتیاط کامل تردد نمایند:

مسیر پنج‌شنبه بازار - نصیرایی

مسیر گورزانگ - کردر و بلیلی

مسیر کولغ کاشی - مازغ

ستاد مدیریت بحران شهرستان میناب ضمن آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، از همکاری مردم عزیز در رعایت هشدارهای ایمنی و امدادی سپاسگزاری می‌نماید.

