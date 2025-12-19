به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان میناب می‌رسد: با توجه به اینکه تا ساعتی دیگر دریچه سد استقلال باز می‌شود، از همه شهروندان عزیز، کشاورزان، دامداران و ساکنین روستاهای حاشیه رودخانه میناب تقاضا ضمن حفظ ارامش و خون سردی: از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه‌ها اکیداً خودداری نمایند.

در روستاهای بالادستی و حاشیه رودخانه، اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ جان و مال خود و خانواده‌هایشان را جدی بگیرند.

جاده‌های زیر در معرض خطر سیلاب و طغیان رودخانه قرار دارند، لذا رانندگان و ساکنین در این مناطق با احتیاط کامل تردد نمایند:

مسیر پنج‌شنبه بازار - نصیرایی

مسیر گورزانگ - کردر و بلیلی

مسیر کولغ کاشی - مازغ

ستاد مدیریت بحران شهرستان میناب ضمن آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، از همکاری مردم عزیز در رعایت هشدارهای ایمنی و امدادی سپاسگزاری می‌نماید.