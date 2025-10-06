اطلاعیه قطعی آب روستاهای دوراهی میناب- بندرعباس و افت فشار آب بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع مشترکین محترم می رساند: به دلیل انجام تعمیرات خط انتقال توسط شرکت آب منطقه ای، آب شرب روستاهای مسیر دوراهی میناب - بندرعباس از صبح دوشنبه ۱۴مهر به مدت ۲۴ ساعت قطع و آب شرب شهر بندرعباس نیز با افت فشار مواجه خواهد شد.

لذا ضمن عذر خواهی و قدردانی از صبوری مردم، از مشترکین محترم تقاضا می شود، نسبت به مدیریت آب مخازن ذخیره خود اقدام نمایند.

