اطلاعیه قطعی آب روستاهای دوراهی میناب- بندرعباس و افت فشار آب بندرعباس

بندرعباس- شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اطلاعیه قطعی آب روستاهای دوراهی میناب- بندرعباس و افت فشار آب بندرعباس را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع مشترکین محترم می رساند: به دلیل انجام تعمیرات خط انتقال توسط شرکت آب منطقه ای، آب شرب روستاهای مسیر دوراهی میناب - بندرعباس از صبح دوشنبه ۱۴مهر به مدت ۲۴ ساعت قطع و آب شرب شهر بندرعباس نیز با افت فشار مواجه خواهد شد.
لذا ضمن عذر خواهی و قدردانی از صبوری مردم، از مشترکین محترم تقاضا می شود، نسبت به مدیریت آب مخازن ذخیره خود اقدام نمایند.

    ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
      اینو باید دیروز اعلام می کردن نه امروز

