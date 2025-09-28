باند سازمان یافته قاچاق چوب در آمل متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق، بررسی و شناسایی عوامل قطع غیرمجاز درختان، تبدیل و حمل چوب آلات جنگلی در دستور کار مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی قرار گرفت.

در جریان تحقیقات و رصدهای حفاظتی، مأموران موفق به شناسایی یک کارگاه چوب‌بری غیرمجاز شدند که به‌صورت مخفیانه به خرید، فروش و تبدیل چوب آلات جنگلی اقدام می‌کرد.

با دستور دادستان شهرستان آمل، مأموران پلیس امنیت اقتصادی و یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان آمل به همراه نیروهای شرکت‌های مجری طرح‌های حفاظت جنگل در بازدید از این کارگاه، بیش از ۳۰ متر مکعب چوب جنگلی قاچاق از نوع گرده و تخته کشف و دستگاه صنعتی چوب‌بری را توقیف کردند.

باند قاچاقچیان که اقدام به قطع درختان جنگلی، حمل، تبدیل، دپو و خرید و فروش چوب قاچاق می‌کردند، متلاشی شده و پس از تکمیل پرونده، متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

همچنین مأموران پلیس امنیت اقتصادی و یگان حفاظت منابع طبیعی موفق به کشف و توقیف چوب جنگلی قاچاق از پارکینگ یک واحد مسکونی در شهرستان آمل شدند.

شایان ذکر است حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل بیش از ۳۰۰ هزار هکتار است که حفاظت و صیانت از این عرصه‌های طبیعی در اولویت مأموریت‌های این اداره قرار دارد.