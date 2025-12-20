حاتمی: محموله چوب قاچاق در آمل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتاله حاتمیصبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تداوم طرح برخورد با تخریب کنندگان عرصههای جنگلی و قاچاقچیان چوب، با رصد اطلاعاتی دقیق، یک مرکز دپوی غیرمجاز چوبآلات جنگلی در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی شد.
دادستان آمل افزود: در بازرسی از این واحد دپو، مقدار یک تُن چوبآلات جنگلی قاچاق از نوع «راش» که از گونههای با ارزش و ممنوعه جنگلهای هیرکانی محسوب میشود، کشف و ضبط شد.
حاتمی با تأکید بر حساسیت دستگاه قضا در صیانت از انفال و حقوق عامه، تصریح کرد: محموله مکشوفه بلافاصله به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان منتقل شده و رسیدگی به پرونده، جهت برخورد قانونی با متخلفان و شناسایی سایر عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد.
دادستان آمل خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با هرگونه تعرض به منابع ملی و قاچاق فرآوردههای جنگلی که منجر به نابودی اکوسیستم منطقه میشود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
نظر شما