به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تدوین اولین سند جامع توسعه تفرجگاههای جنگلی در سطح کشور خبر داد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در تشریح جزئیات این سند اظهار داشت: این سند با هدف ایجاد بستر مناسب و شناخت ظرفیتهای استان در امر اکوتوریسم و گردشگری طبیعتمحور و با مأموریت حفاظت، هدایت و ساماندهی ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و انسانی استان در چارچوب اصول توسعه پایدار، به منظور ارتقای جایگاه مازندران به عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری کشور و منطقه برای اولین بار در سطح کشور تدوین شده است.
باقری جامخانه با بیان اینکه این سند با بهرهگیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تهیه شده، تصریح کرد: تمرکز این سند بر توسعه زیرساختهای استاندارد، اصلاح مشکلات ساختاری و اجزایی، ارتقای کیفیت خدمات، حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی، تنوعبخشی به محصولات و تجربههای گردشگری و تقویت برند گردشگری استان است.
وی در ادامه مأموریت اصلی این سند توسعه را ایجاد تعادل میان بهرهبرداری اقتصادی و صیانت از منابع، افزایش سهم استان در بازار گردشگری داخلی و خارجی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی از طریق اشتغالزایی پایدار و توزیع عادلانه منافع گردشگری عنوان کرد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران در پایان با اشاره به نقش انجمن صنفی مجریان و کارفرمایان پارکها و تفرجگاههای جنگلی استان افزود: این انجمن با باور به نقش بنیادین گردشگری طبیعی در توسعه پایدار، خود را متعهد میداند که با بهرهگیری از ظرفیتهای غنی جنگلها، چشمانداز سبز و میراث فرهنگی بومی، بستری ایمن، پویا و پایدار برای گردشگران داخلی و بینالمللی فراهم آورد.
نظر شما