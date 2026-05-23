۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

تدوین نخستین سند ملی توسعه تفرجگاه‌های جنگلی در مازندران

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، از تدوین اولین سند جامع توسعه تفرجگاه‌های جنگلی در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تدوین اولین سند جامع توسعه تفرجگاه‌های جنگلی در سطح کشور خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در تشریح جزئیات این سند اظهار داشت: این سند با هدف ایجاد بستر مناسب و شناخت ظرفیت‌های استان در امر اکوتوریسم و گردشگری طبیعت‌محور و با مأموریت حفاظت، هدایت و ساماندهی ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و انسانی استان در چارچوب اصول توسعه پایدار، به منظور ارتقای جایگاه مازندران به عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری کشور و منطقه برای اولین بار در سطح کشور تدوین شده است.

باقری جامخانه با بیان اینکه این سند با بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تهیه شده، تصریح کرد: تمرکز این سند بر توسعه زیرساخت‌های استاندارد، اصلاح مشکلات ساختاری و اجزایی، ارتقای کیفیت خدمات، حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی، تنوع‌بخشی به محصولات و تجربه‌های گردشگری و تقویت برند گردشگری استان است.

وی در ادامه مأموریت اصلی این سند توسعه را ایجاد تعادل میان بهره‌برداری اقتصادی و صیانت از منابع، افزایش سهم استان در بازار گردشگری داخلی و خارجی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی از طریق اشتغال‌زایی پایدار و توزیع عادلانه منافع گردشگری عنوان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران در پایان با اشاره به نقش انجمن صنفی مجریان و کارفرمایان پارک‌ها و تفرجگاه‌های جنگلی استان افزود: این انجمن با باور به نقش بنیادین گردشگری طبیعی در توسعه پایدار، خود را متعهد می‌داند که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های غنی جنگل‌ها، چشم‌انداز سبز و میراث فرهنگی بومی، بستری ایمن، پویا و پایدار برای گردشگران داخلی و بین‌المللی فراهم آورد.

