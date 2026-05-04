اجرای عملیات برای مقابله با تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب در مازندران

علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارتها بر عرصههای طبیعی اظهار کرد: در پی اقدامات میدانی نیروهای حفاظتی، ۱۵۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه اجت که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی افزود: این عملیات با حضور سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی پلسفید و در چارچوب اجرای قوانین مرتبط با صیانت از منابع طبیعی انجام شد و برخورد با متخلفان همچنان با جدیت ادامه دارد.
باقری همچنین از کشف دو تن چوب قاچاق در شهرستان نور خبر داد و گفت: این میزان چوب از گونه جنگلی توسکا و بدون مجوز قانونی، طی بازرسی از چند کارخانه چوببری و با همکاری پلیس آگاهی شناسایی و توقیف شد.
وی ادامه داد: متخلفان این پرونده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری با اشاره به عملیات دیگری در شهرستان بابل نیز تصریح کرد: در منطقه بابلکنار و بندپی شرقی، مأموران حفاظتی موفق به کشف و ضبط چوبهای جنگلی غیرمجاز شدند که پس از انتقال به واحد مربوطه، پیگیریهای قضایی در این خصوص در حال انجام است.
باقری تأکید کرد: حفاظت از جنگلهای هیرکانی و اراضی ملی نیازمند مشارکت عمومی است و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
