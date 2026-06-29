توقیف ۷ خودروی حامل چوب قاچاق در مازندران

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق چوب، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی طی عملیات‌های جداگانه موفق به شناسایی و توقیف هفت دستگاه خودرو حامل چوب‌های فاقد مجوز قانونی شدند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها، مأموران یگان حفاظت در شهرستان گلوگاه با انجام رصد اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی سواری پیکان را هنگام حمل چوب جنگلی از گونه ممرز به حجم تقریبی یک استر توقیف کردند که پس از دستور مقام قضایی، متهم برای سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان معرفی و خودرو، چوب‌آلات و ادوات مربوطه نیز ضبط شد.

باقری ادامه داد: همچنین طی ۴۸ ساعت گذشته در محورهای شهرستان‌های آمل، ساری، بابل و قائمشهر، شش دستگاه کامیون حامل چوب فاقد اسناد و مجوز حمل شناسایی و توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این محموله‌ها از سایر استان‌ها وارد مازندران شده بودند، تصریح کرد: تمامی خودروهای توقیف‌شده به پارکینگ منتقل و محموله‌های چوب نیز به نفع دولت ضبط شده است.

وی تأکید کرد: حفاظت از عرصه‌های جنگلی و مقابله با هرگونه بهره‌برداری و حمل غیرقانونی چوب از اولویت‌های منابع طبیعی است و شناسایی عوامل اصلی و شبکه‌های حمل و نقل غیرمجاز با همکاری دستگاه قضایی و ضابطان با قوت ادامه خواهد داشت.