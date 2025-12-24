به گزارش خبرگزاری مهر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در ناتو در مصاحبه با فاکس‌نیوز اعلام کرد شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند.

وی گفت: در حال حاضر، چهار سند روی میز قرار دارد؛ یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

این دیپلمات افزود: همه این اسناد به‌صورت همزمان در حال مذاکره هستند و فکر می‌کنم در حال حاضر، درک نسبتاً روشنی از خواسته‌های اوکراین داریم.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.