تعزیر قاچاقچی سوخت در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور گفت: پرونده حمل ۲ هزار و ۹۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی به ارزش یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان قشم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته حسن پور، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی قشم هنگام بازرسی خودروهای عبوری از یک دستگاه کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.