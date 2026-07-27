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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق ۲۱ میلیارد ریالی در هرمزگان

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق ۲۱ میلیارد ریالی در هرمزگان

بندرعباس - رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکر مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون و انجام بازرسی ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۱ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ عزتی با بیان اینکه تلاش‌های پلیس به صورت شبانه‌روزی و با اقتدار در مقابله با پدیده شوم قاچاق ادامه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه دپوی سوخت قاچاق کالا یا مواد مخدر مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد مطلب 6901105

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