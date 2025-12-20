به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره جهانی ایفلا ۲۰۲۶ در شهر بوسان کرهجنوبی برگزار خواهد شد. این نودمین دوره این رویداد بزرگ بینالمللی است. این کنگره از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ تا ۱۳ اوت ۲۰۲۶) در مرکز نمایشگاه و کنوانسیون بوسان برگزار میشود و انتظار میرود بیش از پنج هزار کتابدار، متخصص اطلاعات، پژوهشگر و سیاستگذار از سراسر جهان در آن حضور یابند. اهمیت این کنگره در آن است که پس از بیست سال بار دیگر کرهجنوبی میزبان ایفلا خواهد بود؛ چرا که آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ شمسی) این رویداد در شهر سئول برگزار شده بود.
موضوعات کلیدی کنگره شامل دگرگونی دیجیتال و نقش کتابخانهها در عصر فناوریهای نو، هوش مصنوعی و فرامتن (متاورس) در خدمات اطلاعاتی، دسترسی آزاد به اطلاعات و حکمرانی داده، و عدالت دیجیتال و تضمین دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی است. این محورها نشاندهنده تمرکز ویژه کنگره بر چالشهای نوین و فرصتهای پیشروی کتابخانهها در جهان امروز است. افزون بر این، مباحثی چون اعتماد عمومی به کتابخانهها، شفافیت در ارائه خدمات، و نقش کتابخانهها در توسعه پایدار نیز در دستور کار قرار دارد. در این کنگره همچنین به موضوعاتی مانند نقش کتابخانهها در مقابله با نابرابریهای اجتماعی، اهمیت سواد اطلاعاتی در جوامع مدرن، و چگونگی بهرهگیری از فناوریهای نوین برای افزایش دسترسی به دانش توجه خواهد شد.
شهر بوسان بهعنوان دومین شهر بزرگ کرهجنوبی و بندر اصلی این کشور، ظرفیتهای گستردهای برای میزبانی رویدادهای بینالمللی دارد. انتخاب این شهر فرصتی برای معرفی فرهنگ پویای کره جنوبی و محتوای فرهنگی موسوم به «K-Content» خواهد بود و جایگاه بوسان را بهعنوان یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی جهان تثبیت میکند. افزون بر این، بوسان با داشتن زیرساختهای پیشرفته حملونقل، امکانات اقامتی گسترده و تجربه موفق در میزبانی رویدادهای بینالمللی، محیطی مناسب برای برگزاری چنین کنگرهای فراهم کرده است.
اهمیت شرکت ایران در این کنگره
برای جامعه کتابداری ایران، حضور در این کنگره اهمیت ویژهای دارد. این رویداد فرصتی برای تبادل تجربه، یادگیری از مطالعات موردی، آشنایی با نوآوریهای جهانی و شنیدن دیدگاههای متخصصان برجسته فراهم میکند. بهرهگیری از دستاوردهای آن میتواند به ارتقای سطح علمی و حرفهای کتابداران و سیاستگذاران کمک کند و مسیر توسعه پایدار در حوزه اطلاعرسانی را هموار سازد. همچنین ترجمه و انتشار محتوای مرتبط با این کنگره در ایران میتواند به ایجاد ادبیات بومی در حوزه کتابداری و اطلاعرسانی کمک کند و زمینه را برای تولید آثار علمی و پژوهشی جدید فراهم سازد. افزون بر این، مشارکت فعال ایران در چنین رویدادهایی میتواند به تقویت دیپلماسی فرهنگی و علمی کشور کمک کند و جایگاه ایران را در عرصه بینالمللی ارتقا دهد.
شرکت ایرانیان در کنگره جهانی ایفلا نه تنها یک فرصت علمی و حرفهای، بلکه یک ضرورت راهبردی برای جامعه کتابداری و اطلاعرسانی کشور محسوب میشود. این حضور میتواند مزایای متعددی در سطوح علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی دیپلماسی علمی برای ایران به همراه داشته باشد. نخستین مزیت، دسترسی مستقیم به تازهترین دستاوردهای علمی و فناورانه در حوزه کتابداری و اطلاعرسانی است. ایفلا محلی برای ارائه آخرین پژوهشها، نوآوریها و فناوریهای نوین است و شرکتکنندگان ایرانی میتوانند با آشنایی با این دستاوردها، مسیر توسعه کتابخانههای کشور را همسو با استانداردهای جهانی پیش ببرند. مزیت دیگر، ایجاد شبکههای ارتباطی بینالمللی است که امکان تعامل مستقیم با کتابداران، پژوهشگران و سیاستگذاران از بیش از ۱۵۰ کشور جهان را فراهم میکند. این ارتباطات میتواند زمینهساز همکاریهای علمی مشترک، تبادل منابع، اجرای پروژههای تحقیقاتی بینالمللی و حتی جذب حمایتهای مالی و فنی برای توسعه کتابخانههای ایران باشد.
افزون بر این، حضور فعال ایرانیان در ایفلا میتواند به تقویت جایگاه ایران در عرصه دیپلماسی علمی و فرهنگی کمک کند. ایفلا نه تنها یک رویداد علمی بلکه یک بستر دیپلماتیک برای معرفی فرهنگ و توانمندیهای کشورهاست. حضور فعال ایرانیان در این کنگره میتواند به ارتقای تصویر ایران در جامعه جهانی کتابداری کمک کند و نشان دهد که ایران در مسیر توسعه پایدار علمی و فرهنگی گام برمیدارد. همچنین شرکتکنندگان ایرانی پس از حضور در کنگره میتوانند یافتهها و تجربیات خود را به جامعه کتابداری ایران منتقل کنند. این انتقال دانش میتواند در قالب کارگاهها، مقالات علمی، ترجمه منابع و آموزشهای تخصصی صورت گیرد و به ارتقای سطح علمی و حرفهای کتابداران داخلی کمک کند.
یکی دیگر از ضرورتهای حضور ایرانیان در ایفلا، همگامی با تحولات جهانی در حوزه فناوریهای نوین است. یکی از محورهای اصلی کنگره ۲۰۲۶ موضوعاتی چون هوش مصنوعی، متاورس، حکمرانی داده و عدالت دیجیتال است. حضور ایرانیان در این کنگره میتواند به آشنایی با کاربردهای عملی این فناوریها در کتابخانهها منجر شود و مسیر بهرهگیری از آنها در ایران را هموار سازد. افزون بر این، حضور در چنین رویداد بزرگی، کتابداران را با چشماندازهای نوین آشنا میکند و انگیزه آنان را برای مشارکت در پروژههای نوآورانه و ارتقای خدمات کتابخانهای افزایش میدهد.
بخش کتابخانه و خدمات پژوهشی برای پارلمانها
در کنار این مباحث، باید به بخش پارلمانی ایفلا نیز توجه ویژه داشت. این بخش که با نام «کتابخانه و خدمات پژوهشی برای پارلمانها» شناخته میشود، جایگاهی مهم در ساختار این فدراسیون دارد و به نیازهای خاص نهادهای قانونگذاری میپردازد. هدف اصلی آن، ارائه اطلاعات دقیق، بیطرفانه و بهموقع به نمایندگان پارلمانهاست تا آنان بتوانند وظایف قانونگذاری، نظارتی و نمایندگی خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. کتابخانههای پارلمانی تنها مراکز نگهداری منابع نیستند، بلکه بهعنوان بازوی پژوهشی و اطلاعاتی پارلمانها عمل میکنند. ایفلا با ایجاد این بخش، بستری برای اشتراک تجربهها، تدوین استانداردها و معرفی بهترین شیوهها فراهم کرده است.
این بخش نه تنها به اداره کتابخانههای پارلمانی توجه دارد، بلکه حوزههای گستردهتری مانند پژوهشهای تخصصی، ارتباطات عمومی، آموزش و حتی مدیریت اسناد و آرشیوهای پارلمانی را نیز پوشش میدهد. یکی از ویژگیهای مهم این بخش، فعالیت در محیطی سیاسی است که در آن بیطرفی و محرمانگی اطلاعات اهمیت حیاتی دارد. نمایندگان معمولاً زمان محدودی دارند و نیازمند اطلاعاتی دقیق، موثق و خلاصه هستند. کتابخانهها و خدمات پژوهشی پارلمانی باید بتوانند در کوتاهترین زمان، معتبرترین دادهها را در اختیار آنان قرار دهند. ایفلا با حمایت از این بخش، تلاش میکند تا این خدمات در کتابخانههای پارلمانی در سطح جهانی ارتقا یابد و بهعنوان بخشی جداییناپذیر از دموکراسیهای مدرن شناخته شود.
برای ایران، و بخصوص کتابخانه مجلس شورای اسلامی، توجه به بخش پارلمانی ایفلا اهمیت ویژهای دارد. کتابخانه مجلس شورای اسلامی و مراکز پژوهشی وابسته به آن میتوانند با مشارکت فعال در این بخش، از تجربههای جهانی بهرهمند شوند. این مشارکت میتواند به ارتقای کیفیت خدمات پژوهشی برای نمایندگان، افزایش شفافیت در فرآیند قانونگذاری و تقویت ارتباط میان پارلمان و شهروندان کمک کند. همچنین حضور ایران در نشستها و کارگاههای این بخش، فرصتی برای معرفی دستاوردهای داخلی و ایجاد همکاریهای بینالمللی خواهد بود.
رویدادی سرنوشتساز برای آینده کتابخانهها و خدمات اطلاعاتی
کنگره جهانی کتابخانه و اطلاعات ۲۰۲۶ در بوسان رویدادی سرنوشتساز برای آینده کتابخانهها و خدمات اطلاعاتی خواهد بود. تمرکز بر موضوعاتی چون هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و عدالت اطلاعاتی، این کنگره را به یکی از مهمترین نشستهای بینالمللی در حوزه دانش و فرهنگ تبدیل میکند. برای ایران، بهرهگیری از دستاوردهای این کنگره و مشارکت در بخشهای تخصصی آن، بهویژه بخش پارلمانی ایفلا و دستاوردهای کتابخانه مجلس ملهم از شرکت در آن، میتواند به ارتقای سطح علمی و حرفهای کتابداران و سیاستگذاران کمک کند و مسیر توسعه پایدار در حوزه اطلاعرسانی را هموار سازد. این رویداد نه تنها فرصتی برای یادگیری و تبادل دانش است، بلکه بستری برای تقویت همکاریهای بینالمللی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه کتابداری جهانی خواهد بود. در نهایت، حضور فعال در این کنگره میتواند به شکلگیری شبکههای همکاری جدید میان کتابخانهها و مراکز پژوهشی، انتقال فناوریهای نوین، توسعه پروژههای مشترک و افزایش توان رقابتی کتابخانههای ایران در سطح منطقهای و جهانی منجر شود. چنین شبکههایی نه تنها به تبادل منابع و تجربهها کمک میکنند، بلکه میتوانند زمینهساز ایجاد استانداردهای مشترک، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت نقش کتابخانهها در توسعه اجتماعی و فرهنگی باشند.
