به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، فرانک دونوان معاون فرماندهی عملیات ویژه آمریکا (SOCOM) را برای تصدی پست فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) معرفی کرد. این فرماندهی مسئول نظارت بر نیروهای آمریکایی در آمریکای لاتین است. پس از بازنشستگی زودهنگام فرمانده پیشین، این تغییر صورت میگیرد.
براساس گزارش منابع آگاه، تحت فشار پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، ادمیرال آلوین هولسی دو سال زودتر از موعد بازنشسته شد. نامزدی دونوان برای منصب فرماندهی جنوبی آمریکا باید توسط سنا تأیید شود.
رویترز نوشت: زمینه فعالیت دونوان در عملیات ویژه، نشاندهنده تمرکز پنتاگون بر مأموریتهای مخفی احتمالی در آمریکای لاتین است و این انتصاب پس از انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا توسط ترامپ صورت میگیرد که او نیز از جامعه عملیات ویژه آمده است.
سیاست امنیت ملی جدید ترامپ بر احیای اصول دکترین مونرو و اولویت دادن به حوزه نفوذ آمریکا در نیمکره غربی تأکید دارد و هدف آن محدود کردن دسترسی چین به منابع حیاتی و تأسیسات نظامی در منطقه است.
دولت ترامپ، فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دولتهای چپگرا در آمریکای لاتین را افزایش داده است. واشنگتن به دریای کارائیب در مرز ونزوئلا لشکرکشی کرده و به بهانه مبارزه با مواد مخدر، قایقهای عبوری را هدف قرار میدهد.
برخی نمایندگان کنگره آمریکا حتی از حزب جمهوریخواه، مشروعیت حملات پنتاگون به قایقها در کارائیب را زیرسئوال برده اند.
نظر شما