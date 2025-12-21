به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ان بی سی نیوز»، طبق نظرسنجی دانشگاه «کوینیپیاک» (Quinnipiac)، اکثر آمریکاییها بر این باورند که با اقدام نظامی کشورشان علیه ونزوئلا در حالی که دولت ترامپ کارزار خود را علیه کاراکاس و نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور تشدید کرده است، مخالفند.
بر اساس اعلام این رسانه، نظرسنجیها نشان داد که ۶۳ درصد از پاسخدهندگان آمریکایی گفتهاند که با اقدام نظامی در ونزوئلا مخالف هستند، در حالی که ۲۵ درصد از آنها از آن حمایت میکنند.
دموکراتها با ۸۹ درصد، ۶۸ درصد از افراد مستقل و ۳۳ درصد از جمهوریخواهان با قاطعیت گفتند که مخالف دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا هستند. مداخله نظامی شاهد حمایت ۵۲ درصد از جمهوریخواهان، ۱۹ درصد از افراد مستقل و ۴ درصد از دموکراتها بود.
مداخله نظامی همچنین با مخالفت ۵۹ درصد از مردان و ۶۷ درصد از زنان مواجه شد.
دانشگاه کوئینیپیاک در این نظرسنجی به این نتیجه رسید که ۴۲ درصد از مردم از این حملات حمایت میکنند: ۸۳ درصد از جمهوریخواهان، ۳۸ درصد از مستقلها و ۶ درصد از دموکراتها.
