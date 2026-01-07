  1. بین الملل
قرارداد وزارت جنگ آمریکا برای تولید سه برابری موشک‌های پاتریوت

وزارت جنگ آمریکا از انعقاد قرارداد با شرکت لاکهید مارتین برای تولید موشک‌های پاتریوت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت جنگ آمریکا از امضای یک توافق‌نامه کلی با شرکت «لاکهید مارتین» برای افزایش تولید موشک‌های پاتریوت مدل «PAC-3 MSE» به بیش از سه برابر خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد این توافق‌نامه به مدت ۷ سال منعقد شده و هدف آن افزایش تولید سالانه موشک‌های پاتریوت «PAC-3 MSE» از حدود ۶۰۰ فروند به ۲ هزار فروند است.

وزارت جنگ آمریکا همچنین تأکید کرد هدف از این توافق، بازسازی ذخایر تسلیحاتی و پاسخ‌گویی به نیاز بلندمدت نیروهای آمریکایی، متحدان و کشورهای شریک این کشور است.

