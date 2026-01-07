به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت جنگ آمریکا از امضای یک توافق‌نامه کلی با شرکت «لاکهید مارتین» برای افزایش تولید موشک‌های پاتریوت مدل «PAC-3 MSE» به بیش از سه برابر خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد این توافق‌نامه به مدت ۷ سال منعقد شده و هدف آن افزایش تولید سالانه موشک‌های پاتریوت «PAC-3 MSE» از حدود ۶۰۰ فروند به ۲ هزار فروند است.

وزارت جنگ آمریکا همچنین تأکید کرد هدف از این توافق، بازسازی ذخایر تسلیحاتی و پاسخ‌گویی به نیاز بلندمدت نیروهای آمریکایی، متحدان و کشورهای شریک این کشور است.