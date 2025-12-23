  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

جام ملت‌های آفریقا - مراکش

پیروزی اقتصادی جمهوری دموکرات کنگو مقابل بنین

پیروزی اقتصادی جمهوری دموکرات کنگو مقابل بنین

تیم فوتبال جمهوری دموکرات کنگو موفق شد در اولین بازی خود در جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ مقابل بنین به پیروزی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال جمهوری دموکرات کنگو و بنین در اولین بازی گروه D امروز سه شنبه ۲ دی و از ساعت ۱۶ به میزبانی مراکش به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود جمهوری دموکرات کنگو خاتمه یافت.

«تئو بونگوندا» در دقیقه ۱۶ و روی پاس «آرتور ماسوآکو» توانست تنها گل این بازی را به ثمر برساند و در پایان دیدار هم به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

با کسب سه امتیاز این بازی جمهوری دموکرات کنگو موقتاً در صدر جدول گروه D قرار گرفت. در دیگر بازی این گروه تیم‌های بوتسوانا و سنگال به مصاف هم می‌روند.

کد خبر 6699793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها