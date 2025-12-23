پیروزی اقتصادی جمهوری دموکرات کنگو مقابل بنین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال جمهوری دموکرات کنگو و بنین در اولین بازی گروه D امروز سه شنبه ۲ دی و از ساعت ۱۶ به میزبانی مراکش به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود جمهوری دموکرات کنگو خاتمه یافت.

«تئو بونگوندا» در دقیقه ۱۶ و روی پاس «آرتور ماسوآکو» توانست تنها گل این بازی را به ثمر برساند و در پایان دیدار هم به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

با کسب سه امتیاز این بازی جمهوری دموکرات کنگو موقتاً در صدر جدول گروه D قرار گرفت. در دیگر بازی این گروه تیم‌های بوتسوانا و سنگال به مصاف هم می‌روند.