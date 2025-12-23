حریف تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی شروع کرد/ صلاح به داد مصر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال مصر و زیمباوه در اولین بازی خود در جام ملتهای آفریقا شامگاه دوشنبه اول دی به میزبانی کشور مراکش رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود مصر خاتمه یافت.
محمد صلاح در وقتهای تلفشده نیمه دوم با شوتی تماشایی از داخل محوطه جریمه گل پیروزی مصر را به ثمر رساند تا پرافتخارترین تیم تاریخ جام ملتهای آفریقا با هفت قهرمانی، شروعی امیدوارکننده در این رقابتها داشته باشد.
در این دیدار برینس دیوپ برخلاف روند بازی در دقیقه ۲۰ گل نخست را برای زیمبابوه به ثمر رساند؛ این در حالی بود که تیم ملی مصر در ۱۵ دقیقه ابتدایی مسابقه کاملاً بر بازی مسلط بود و چند موقعیت خطرناک توسط محمد صلاح، امام عاشور و مروان عطیه ایجاد کرده بود.
دیوپ پیش از گلزنی در دقیقه ۱۴ با خطایی خشن محمد صلاح را متوقف کرد و سپس با استفاده از پاس ارسالی از سمت چپ با ضربهای زمینی دروازه محمد الشناوی را باز کرد.
در ادامه عمر مرموش بازیکن منچسترسیتی در دقیقه ۶۳ با شوتی از زاویهای بسته و ضربهای دقیق به سقف دروازه گل تساوی مصر را به ثمر رساند.
گفتنی است در دیگر دیدار گروه B، تیم ملی آفریقای جنوبی با نتیجه ۲ بر یک مقابل آنگولا به پیروزی رسید.
در جدول این گروه تیمهای آفریقای جنوبی و مصر با ۳ امتیاز به ترتیب در ردههای اول و دوم قرار دارند و دو تیم آنگولا و زیمباوه در ردههای سوم و چهارم ایستادهاند. لازم به ذکر است که مصر در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از حریفان تیم ملی فوتبال ایران است.
